29 Nis 2022 - 11:10- Belediyeler G: 29 Nis 2022 - 11:11

Pursaklar’da Hanımlar Ramazan Bayramına Hazırlanıyor...

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Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde eğitim gören kursiyerler, Ramazan Bayramında misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek için hazırlıklara başladı.
Pursaklar’da Hanımlar Ramazan Bayramına Hazırlanıyor... mask
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Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde profesyonel olarak mutfak becerilerini geliştirme imkânı bulan kursiyerler, Ramazan Bayramında misafirlerine birbirinden güzel ve lezzetli bayram sofraları hazırlayabilmek için el becerilerini konuşturmaya başladı.

Kursiyerler tarafından, Ramazan Bayramının vazgeçilmez ikramları olan bayram kömbesi, içli köfte, su böreği, baklava çeşitleri, yaprak sarması ve çocuklara yönelik olarak külahta renkli bezeler gibi birbirinden lezzetli ürünler hazırlıyor. 

‘‘Kursiyerler, birbirinden lezzetli tatlılarla evlerinde ağırlayacakları misafirlerine, tadına doyulmayacak bir bayram yaşatacak’’

Kursiyerlerin bayram öncesi maharetlerini konuşturduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kadınlara her alanda her zaman her şekilde destek veriyoruz. Hanım Evlerimizde eğitim alan kursiyerlerimiz, hem güzel vakit geçiriyorlar hem de yapımı zor ama tadına doyum olmayan lezzetlerin yapımını en ince ayrıntılarına kadar öğreniyorlar.

Hanımlar, Ramazan Bayramı öncesi de ortaya koydukları birbirinden lezzetli tatlılarla evlerinde ağırlayacakları misafirlerine, tadına doyulmayacak bir bayram yaşatacak. Yeni beceriler, yeni yetenekler kazanmak isteyen hanımlarımızı Hanım Evlerimizde farklı alanlarda verilen kurslarda eğitim almaya davet ediyorum" dedi.

29 Nis 2022 - 11:10 - Belediyeler

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