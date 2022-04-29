Başkan Murat Köse “Serhatlar Beyi” Seçildi...

Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yanı sıra Kars Ardahan Iğdır Serhatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz Eger, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç katıldı.

İftar programında türküler söylendi, yöresel halk oyunları sergilendi.

Serhatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından “Serhatlar Beyi” olarak seçilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye “Serhatlar Beyi” nişanı takıldı, plaket takdim edildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu güzel Ramazan akşamında sizlerle birlikte olduğumuz için Allah’a hamd ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Allah bir dahaki Ramazan ayına kavuşmayı da nasip etsin. Serhatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ne beni “Serhatlar Beyi” olarak seçtikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

