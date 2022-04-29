Başkan Murat Köse “Serhatlar Beyi” Seçildi...

Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yanı sıra Kars Ardahan Iğdır Serhatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz Eger, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç katıldı.
İftar programında türküler söylendi, yöresel halk oyunları sergilendi.
Serhatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından “Serhatlar Beyi” olarak seçilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye “Serhatlar Beyi” nişanı takıldı, plaket takdim edildi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu güzel Ramazan akşamında sizlerle birlikte olduğumuz için Allah’a hamd ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Allah bir dahaki Ramazan ayına kavuşmayı da nasip etsin. Serhatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ne beni “Serhatlar Beyi” olarak seçtikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.