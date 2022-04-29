MSB'den Pençe-Kilit Raporu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile 369 EYP imha edildiğini, 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan komando ve Özel Kuvvetler unsurları, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve sözde karargâhlara tek tek giriyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede arama-tarama faaliyetlerini de sürdüren Mehmetçik, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve malzemeyi ele geçirdi.

Operasyonun başladığı 17 Nisan’dan bugüne kadar 369 el yapımı patlayıcı imha edilirken terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınak ele geçirildiğini kaydeden Bakanlık, makineli tüfeğin de yer aldığı 94 ağır silahı ele geçiren Mehmetçik, aralarında roketatar, bombaatar, havan ve ağır silahlara ait 20 binden fazla mühimmat buldu. Teröristlere ait mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilirken mağaralardan jeneratör, televizyon dâhil çok sayıda malzeme de çıktı.

TSK tarafından başlatılan Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

https://youtu.be/aC9AvMPEv1M