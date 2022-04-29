29 Nis 2022 - 11:24- Belediyeler G: 29 Nis 2022 - 11:25

Pursaklar’da Bayram Temizliği!

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yanda yolları vakumlu süpürme araçları ile süpürürken, bir yanda da tazyikli su ile sokakları yıkayarak ilçe sokaklarını pırıl pırıl yapıyor.
Pursaklar’da Bayram Temizliği! mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı. Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanacak olan mezarlıklarda da çalışma yürüten ekipler, kabirlerin çevresinde düzenleme ve mıntıka temizliği çalışmaları gerçekleştiriyor. Pursaklar Belediyesi tarafından yürütülen yıkama ve temizlik çalışmalarının Ramazan Bayramı'na kadar tamamlaması planlanıyor.  

‘‘Bizim için ilçe sakinlerimizin sağlığı her şeyden önce gelir’’

Tüm mahallelerin bayramda pırıl pırıl olacağını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak tüm mahallelerimizin temizliğine ve hijyenine önem veriyoruz. Bu kapsamda Vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmesi için genel temizlik çalışmalarına yoğunluk verdik.

Bizim için ilçe sakinlerimizin sağlığı her şeyden önce gelir. Ramazan Bayramı boyunca hemşerilerimizin sağlığı, huzuru ve mutluğu için yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz’’ dedi.

29 Nis 2022 - 11:24 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar’da Tekne Orucu Tutan Minik Öğrencilerin İftar Sevinci... mask
Pursaklar’da Tekne Orucu Tutan Minik Öğrencilerin İftar Sevinci...
Başkan Murat Köse “Serhatlar Beyi” Seçildi... mask
Başkan Murat Köse “Serhatlar Beyi” Seçildi...
Pursaklar’da Hanımlar Ramazan Bayramına Hazırlanıyor... mask
Pursaklar’da Hanımlar Ramazan Bayramına Hazırlanıyor...
Çankaya Kent Tarım’da Eğitimlere İlgi Büyük! mask
Çankaya Kent Tarım’da Eğitimlere İlgi Büyük!
Taşdelen Engelli Vatandaşlarla Çankaya Sofrasında Buluştu... mask
Taşdelen Engelli Vatandaşlarla Çankaya Sofrasında Buluştu...
Başkan Altınok Keçiören Ülkü Ocaklarının İftar Programına Katıldı... mask
Başkan Altınok Keçiören Ülkü Ocaklarının İftar Programına Katıldı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status