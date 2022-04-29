Pursaklar’da Bayram Temizliği!

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı. Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanacak olan mezarlıklarda da çalışma yürüten ekipler, kabirlerin çevresinde düzenleme ve mıntıka temizliği çalışmaları gerçekleştiriyor. Pursaklar Belediyesi tarafından yürütülen yıkama ve temizlik çalışmalarının Ramazan Bayramı'na kadar tamamlaması planlanıyor.

‘‘Bizim için ilçe sakinlerimizin sağlığı her şeyden önce gelir’’

Tüm mahallelerin bayramda pırıl pırıl olacağını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak tüm mahallelerimizin temizliğine ve hijyenine önem veriyoruz. Bu kapsamda Vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmesi için genel temizlik çalışmalarına yoğunluk verdik.

Bizim için ilçe sakinlerimizin sağlığı her şeyden önce gelir. Ramazan Bayramı boyunca hemşerilerimizin sağlığı, huzuru ve mutluğu için yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz’’ dedi.