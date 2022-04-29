Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te “her can değerlidir” ilkesiyle yürüttüğü çalışmaları paydaşlarıyla iş birliği yaparak sürdürüyor. İlkbahar aylarında çatılara, ağaçlara ve bahçelere yuva yapan oğul arı kolonisinin güvenli bir ortama aktarılmasını sağlamak amacıyla Ankara İtfaiyesi ‘Arı Timi’ kurdu.

Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz tarafından itfaiyecilere arıların kovanlara nasıl sevk edileceğine dair hem pratik hem de teorik eğitim verildi.

HEDEF: HEM ARILARA HEM VATANDAŞLARA ZARAR VERİLMEMESİ

Eğitime Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve İtfaiye Daire Başkanlığı Koordinatörü Levent Çeri de katılırken, tüm istasyonlarda kurulan Arı Timi ile oğul veren arıların daha güvenli ortamlara alınması ve arı sokmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda müdahalede bulunacak time, Ankara İtfaiyesi Merkez Yerleşkesinde eğitim veren Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, arı neslinin korunması ve doğanın dengesinin sağlanması için bu eğitimlerin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“40 yıldır Ankara’da her sene yaz sezonunda en azından 30 ile 40 tane bahçede, ağaçta, çatıda oğul arı ihbarı alırız ama burada köklü bir çözüme ulaşamamıştık. Oğul arılarla ilgili birlik olarak biz ayrı belediye de ayrı ve kendi imkânlarıyla çözmeye çalışıyordu, bugüne kadar da profesyonel hiçbir çalışma yapılmamıştı.

Şimdi artık Ankara halkı bahçesinde, çatısında, ağaçlardaki arıları nasıl alacağını hiç düşünmeden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığının yardımlarıyla rahat bir şekilde çözecek. Böylece Ankaralı huzurlu bir sezon geçirecek. Tüm personeli de bu güzel yolculuğa çıktığı için tebrik ediyorum.”

EKOSİSTEMİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN ARILAR KORUMA ALTINA ALINACAK

Arı Timi, görsel materyallerin de kullanıldığı eğitimde kovanlara peteklerin nasıl yerleştirileceği ve arılara müdahale edilirken kıyafetlerin nasıl seçilmesi gerektiği konularında ayrıntılı bilgi alırken, ekosistemin devamlılığını sağlayan bal arısı kolonileri kadar vatandaşların güvenliğini de gözetecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da arıları korumayı amaçladıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

“Personelimize yönelik düzenlediğimiz eğitimlerimizi çok önemsiyoruz. Bu mevsimde özellikle arılar oğul vermeye başlıyor. Bahçesinde veya herhangi bir yerde oğul arıları gören hemşerilerimiz telaşa kapılıyor. Bundan sonra hem eğitilmiş personelimizle onları bu sıkıntıdan kurtaracağız hem de arıların yaşamlarına son vermeden hayata kazandıracağız. Albert Einstein bir sözünde diyor ki; arılar yoksa 4 yıl sonra da insanlık yok. Bu yüzden arılar bizim için çok önemli.”

Arı Timi’nde görevli itfaiyeciler de aldıkları eğitimin çok yararlı olduğunu şu sözlerle dile getirdiler:

-Abdülkadir Küçük: “Daha önce arıcılık ile amatör olarak ilgilenmiştim. Bu eğitimde yetkili bir ağızdan öğrenmek daha iyi oldu. Burada bildiğimiz şeylerin yanlış olduğunu öğrendik. Ankara İtfaiyesi olarak artık çevremizde bize gelen oğul arı ihbarlarına nasıl müdahale edebileceğimizi, kendimize ve hayvana zarar vermeden tekrar doğaya nasıl kazandırabileceğimizi öğrendik.”

-Hüseyin Ayyıldız: “İtfaiyenin görevi her canlıyı kurtarmak. Bu eğitimde oğul arıları kurtarıp tekrar doğaya kazandırmayı nasıl sağlayacağımızı öğrendik. Bizim için faydalı bir eğitim oldu.”