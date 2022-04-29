29 Nis 2022 - 18:39- Belediyeler

Gölbaşı Belediyespor’dan Şampiyonluk Zaferi…

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BAL Ligi yükselme karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk kupasını Gölbaşı’na kazandıran Gölbaşı Belediyespor, şampiyonluğunu Gölbaşı Belediyesi önünde coşku ile kutladı.
Gölbaşı Belediyespor’dan Şampiyonluk Zaferi… mask
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Çubuk Spor’u 1-0  mağlup eden Gölbaşı Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Kupayı Gölbaşı Belediye Başkanlığı’na getiren futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler sevince boğuldu. Coşkulu kutlamaya Gölbaşı Belediyesi önünde başlayan taraftar Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i “Büyük Başkan” sloganları ile karşıladı.

Başkan Şimşek sevinçten gözyaşlarını tutamadı ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Ramazan Şimşek duygularını şöyle ifade etti:  “En büyük destekçimiz Gölbaşı halkımızdı. Gölbaşılı hemşerilerimize sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Burada bir tarihe şahitlik ettik. Musa Şahin Başkanımıza ve yöneticilerimize şükranlarımı iletiyor; sporcularımızın yüreklerine, bileklerine ve ayaklarına sağlık diyorum. Gölbaşı hedeflerine adım adım ilerlemeye devam ediyor” dedi.

Gölbaşı Belediyespor Başkanı Musa Şahin ise “Tarihimizden aldığımız bu onur ve güç ile daha güçlü yarınlara ve daha büyük zaferlere kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kulübümüze hizmet etmiş Kıymetli başkanlarımıza, yöneticilerimize, antrenörlerimize ve kulüp çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara oyun havaları ve marşlar eşliğinde şampiyonluk coşkusu yaşanan günde kutlamalar geç saate kadar devam etti. 

29 Nis 2022 - 18:39 - Belediyeler

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