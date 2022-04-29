Çantacılar Sokağı'nda Geleneksel İftar Programı

Pandemi sebebiyle verilen iki yıllık aranın ardından Ulus Anafartalar Caddesi Çantacılar Sokağında iftar sofrası kuruldu. İftar programına katkı sunan esnaf arasında yer alan Mehmet Çiftçi, "Geleneksel hale gelen ve 20'ncisini düzenlediğimiz iftarımızı bir kez daha gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

24 çantacı esnaf ve sanatkar bir araya gelerek, 400 kişilik iftarın masraflarını üstlendik. Sadece pandemi sürecinde 2 yıl ara vermiştik. İftar soframız herkese açık, yoldan geçen de katılabiliyor. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah." dedi.

Ankara Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Uzun, iftar programının birlik ve beraberliği, dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, "Çantacılar Sokağı'nda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız, yanlarında çalışanlarıyla iftarda bir araya gelerek Ramazan Ayının manevi havasını hep birlikte yaşadı.

Çantacılar Sokağı ve civarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve kalp birliğinin perçinlenmesine vesile olan bu ayda, açık havada ve böyle güzel bir ortamda bizleri bir araya getiren ve iftar soframızın masraflarını üstlenen meslektaş dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Keselerine bereket olsun, Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ziyaret ettiği Çantacılar Sokağı'nda iftar öncesi tek tek sohbet ettiği esnafa, "Dayanışma ve yardımlaşmanız, birlik ve beraberliğiniz daim olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. İftar programı için emeği geçenlerden ve katkı sunanlardan Allah razı olsun." diyerek, herkesin yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı.