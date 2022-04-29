29 Nis 2022 - 18:39- Gündem

Kut'ül Amare Zaferi'nin 106. yılı!

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Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, canlarını feda ederek şanlı destan yazan kahraman ecdad saygı ve rahmetle anıldı.
Kut'ül Amare Zaferi'nin 106. yılı! mask
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Milli Savunma Bakanlığı, Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlık yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İngilizler, 21-22 Kasım 1915 günü Selmân-ı Pâk’a çekilmiş olan Türk birliklerine karşı taarruza başladı. Ancak 23 Kasım’da Osmanlı’nın 51’inci Tümeni kuzeyden yaptığı karşı taarruzla İngiliz kuvvetlerine ağır zayiat verdirerek geri çekilmek zorunda bıraktı. Geri çekilen İngilizler 3 Aralık 1915’te Kûtü’l Amâre’ye sığındı.

Halil Kut Paşa komutasındaki Türk birlikleri, 8 Aralık 1915’te Kûtü’l Amâre’ye sığınan İngiliz mevzilerini kuşattı. Kûtü’l Amâre kuşatması 4 ay 23 gün devam etti, bu kuşatmaya dayanamayan İngiliz komutan General Charles Townshend 29 Nisan 1916’da bütün askerleriyle birlikte teslim olmak zorunda kaldı. 13 bin 300 kişilik İngiliz askerî birliğinin tamamının esir alınmasıyla kuşatma son buldu.

Bu zafer Birinci Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun Çanakkale’de kazandığı zaferden sonra elde ettiği en büyük başarı olarak tarihteki yerini aldı. İngilizler, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale’nin ardından Kûtü’l Amâre’de Osmanlı İmparatorluğu’na ikinci kez mağlup oldu.

Kûtü’l Amâre Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde, canlarını feda ederek şanlı bir destan yazan kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz."

29 Nis 2022 - 18:39 - Gündem

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