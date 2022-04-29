Sincan’da Ağaçlar Budanıyor, Çocuk Oyun Alanlarının Gerekli Bakımları Yapılıyor!

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını arttırarak yeşil alanların bakımlarını büyük bir titizlikle yapıyor. Kuruyan ve tehlike arz eden ağaçlar budanıyor, çocuk oyun alanlarının bakımları yapılıyor. Ayrıca parklarda bulunan banklar ve çöp kutuları da yenileniyor.

Sincan Belediyesi ilçe genelinde yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım ve budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ağaçların daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde büyümeleri için budama çalışmalarını özenle yürütüyor.

Ekipler aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dalları da temizleyerek halk sağlığını da koruyor. Tüm bunların yanında parklar temizleniyor, banklar ve çöp kovaları yenileniyor.

Çocuk Oyun Alanlarına Bakım Yapılıyor

Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çocuk oyun alanları çapalanıyor, kauçuk zeminlerin bakımı yapılıyor. Ayrıca ekipler parklarda eskiyen, yıpranan, kırılan çocuk oyun gruplarında da onarma ve yenileme çalışması yürütüyor. Oyun gruplarında bulunan kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşuyor. Böylelikle parklara uğrayan vatandaşlar daha temiz ve sağlıklı bir ortamda dinlenirken, çocuklar da gönüllerince oyun oynayıp eğlenebiliyor.