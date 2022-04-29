29 Nis 2022 - 13:27- Belediyeler G: 29 Nis 2022 - 13:28

Sincan Belediyesinden Yüzde 75 Hibeli Yağlık Ayçiçek Tohum Desteği!

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Sincan Belediyesinden üreticilerin yüzünü güldüren bir destek daha geldi. Sincanlı çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçek tohumu desteği verildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve İlçe Ziraat Odası ile birlikte çiftçilere tohumlarını teslim etti.
Sincan Belediyesinden Yüzde 75 Hibeli Yağlık Ayçiçek Tohum Desteği! mask
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Başkan Ercan, “Çiftçilerimizin alın terini korurken, topraklarımızı yerli ve milli tohumlarla zenginleştirmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu. Sincan Belediyesi ilçede tarımsal üretimi arttırmak ve çiftçilere katkı sağlamak için desteklerini sürdürüyor.  Daha önce yaptığı yüzde 75 hibeli yerli ve milli buğday tohumu desteğinin ardından yağlık ayçiçek tohumu desteği ile de çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçek tohumları düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Törene Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez ve üreticiler katıldı. 

Törende konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçek tohumu dağıttık. Daha evvel de sezonunda yerli buğday tohumu dağıtmıştık. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Çiftçilerimizin alın terini korurken, topraklarımızı yerli ve milli tohumlarla zenginleştirmeye devam edeceğiz.

Çiftçilerimizi tarımsal teknoloji ile buluşturmak, maliyeti azaltıp verimi arttırmak üzere toprak analiz cihazı Augmenta gibi cihazlarla Sincan çiftçisini güçlendirmeye gayret ediyoruz. Deneme tarlamızda yerli tohum üreterek buradan elde edilen ürünü hem ihtiyaç sahibine dağıtmak hem de çiftçiyi yerli tohuma özendirmek gibi çalışmalarımız da var. Belediye olarak gerek doğrudan destek gerek farkındalığın artırılması konusunda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından Başkan Ercan tohumları bizzat üreticilere teslim etti. Üreticiler de duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

29 Nis 2022 - 13:27 - Belediyeler

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