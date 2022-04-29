Bayram tatiline çıkacaklara Emniyet'ten uyarı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç Radydo Trafik’e Konuştu. Trafik Denetleme Şube Müdürü Saraç: “Polis ve jandarmanın olmadığı yerlerde kameralar ile izlenecek, kameraların yetmediği yerlerde drone ve helikopter ile denetim yapılacak.”

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, katıldığı Radyo Trafik canlı yayınında Ramazan Bayramı tatili öncesi kara yollarında alınan tedbirlere yönelik bilgiler verdi.

9 GÜN TATİL OLACAKMIŞ GİBİ PLANLAMA YAPILDI

Bu sene Ramazan Bayramı tatili kamuoyunun beklentisinin aksine 9 güne çıkarılmadı. Pazartesi günü bayramın ilk, çarşamba günü ise son günü olacak ve perşembe günü başladığında bayram tatili bitmiş olacak.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç ise bayram tatili bitse bile dönmeyecekler ile aradaki iki günü de tatillerine ekleyecek olanları da hesaba katarak 9 gün tatil olacakmış gibi planlama yaptıklarını söyledi. Bayram tatili sürecini öncesi ve sonrası diye ayırmak yerine öncesi, ortası ve sonu olarak üç parçaya böldüklerini aktaran Saraç, “Ne olur ne olmaz diyerek tedbiri elden bırakmadık.” ifadelerini kullandı.

“YOĞUNLUK OLMASINI BEKLİYORUZ”

Son dönemde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler, artan otoyol ve akaryakıt fiyatları ile birlikte bu bayram tatilinde trafik yoğunluğunun daha az olacağı yönündeki tahminleri değerlendiren Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, Ramazan Bayramında da Kurban Bayramında da yoğunluk beklediklerini belirtti. Mevcut durumun insanları ürkütmediğini belirten Saraç; “Bazı güzergâhlarda belki geçmiş dönemlere nazaran araç trafiği olmayacak ama biz yine de yoğunluk olmasını bekliyoruz.” dedi.

Saraç ayrıca, “Ramazan Bayramında yaklaşık günlük 10 bini aşkın personelle sahada, güzergahlarda tedbirlerimizi alacağız.” ifadelerini kullandı.

SAHURDAN SONRA YOLA ÇIKANLARA UYARI

Ramazan Bayramı tatili için vatandaşların genelde sahurdan sonra yola çıktıklarına dikkati çeken Trafik Denetleme Şube Müdürü Saraç, en sıkıntı yaşadıkları konulardan birinin bu olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizde genelde insanlarımız sahur yapıyorlar, sahurdan sonra yola çıkıyorlar. Bizim bayram öncesinde memleketine gideceği zaman insanımız şöyle yapıyor; sahur yapıyor, ‘Sabaha karşı sahurdan sonra çıkarım, iftara gideceğim yerde olurum, arife gününde gideceğim yerde olurum…’ diye düşünüyor. Öyle bir düşünce oluyor. Yani cuma, cumartesi sahur yapacak, 03.00’te, 04.00’de, o saatlerde yola çıkacak. Bizim en sıkıntı yaşadığımız husus bu. İnsanlar aslında yola çıkarım diye düşünüyor hatta yola da çıkıyorlar fakat yola devam edip bitiremiyorlar. Çünkü her zaman kullanmış oldukları araç formatından farklı, sürüş saatinden farklı. Her gün insanların 08.00’de, 07.30’da işe gittiği saatte değil bu sefer saat 04.00’de 05.00’de yola çıkıyorlar. Şimdi siz olağan yaptığınız şeyin dışına çıktığınız zaman vücut bile bunu kabul etmiyor. Bu aynı şey gibi yani, biber yediği zaman hemen hıçkırmaya başlar bazı insanlar çünkü bünye bunu kabul etmiyor. Sizin uyku düzeniniz de böyle. Sizin vücudunuzun bir ritmi var. Alıştığı bir düzen var. Hatta yediğiniz, içtiğiniz ile bile alakası var.”

“İKİ SAATTE BİR MOLA VER, İKİ SAATTE BİR DİNLEN”

Ticari araç sürücüsü olsa bile kimsenin uzun süre kesintisiz araç kullanamayacağını da vurgulayan Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günün büyük bir kısmını masa başında geçiriyoruz ama sonra gideceğiz ve günde 7-8 saat araç kullanacağız. Böyle bir durum yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu kadar tecrübeli hiçbir insan olamaz. Yasa diyor ki; 4 saatte ticari araç sürücüsüne mola vermek zorundasın, dinlenmek zorundasın. Biz de bireysel araç sürücüsüne diyoruz ki; iki saatte bir mola ver, iki saatte bir dinlen. En azından hava al. Hatta polislere diyoruz ki; uzaktan gelen sürücülere ‘Merhaba, iyi günler…’ dediğiniz zaman bir kontrol esnasında, ‘Nereden seyahat ediyorsunuz?’ dediğiniz zaman eğer uzak bir mesafeyi söylüyorsa ‘Lütfen iki dakika şurada bir soluklan isterseniz.’ deyin. Böyle bir teklifte bulunun insanlara. Yer gösterelim. Çünkü onların kısa süreli araçtan inmiş olması hemen rahatlatacak, trafiğin stresinden vücudunun bir hareket etmesi, o konsantrasyon bozulmuşsa onu yeniden toplamasına imkan verecektir. Biz bunu arkadaşlarımıza söylüyoruz. Polislerimiz bunu bayram süresince yapacaklar. Bu bayram süresince kazaların yoğun olduğu noktalarda özellikle bunu yapacaklar. Bizim derdimiz dediğim gibi bu bayramda denetim, evet, denetimin öncesinde bilgilendirme… İnsanlar bizi yollarda görsünler, biraz da ayaklarını hızdan, gaz pedalından çeksinler, en azından yola biraz daha fazla dikkat göstersinler.”

BAYRAM TRAFİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK DENETİMLER

EGM Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, bayram tatili süresince kara yollarında yapılacak denetimlere ilişkin detayları da paylaştı.

Havadan, radar üzerinden, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve PTS (Plaka Tanıma Sistemleri) üzerinden denetimlerin gerçekleştirileceğini aktaran Saraç, şu detayları verdi:

“Havadan denetim, radar denetimi, hızlandırılmış KGYS’den denetimler şehir içlerinde… Ortalama hız tespit sistemleri var şehirler arasında. Önce Ankara çevre yolunda başlamıştı bu ortalama hız tespiti. Yani sadece mobil araçları değil. İki nokta arasındaki ortalama hızı da tespit edip hıza dönüştüreceğiz. Biz şöyle diyoruz, hızla mücadele edersek sorunun büyük bir kısmını en azından bertaraf etmiş oluruz. Diğer denetimlerimiz olacak mı? Olacak. Hatalı sollama denetimleri, alkol denetimleri gece belirli bölgelerde, takograf denetimleri ticari araç sürücülerinde, onların uykusuz yorgun araç kullanmaması yönünde, bekleme yapan araçlar bu şehirler arası kara yolunda uygunsuz, usulsüz şekilde bekleme yapan araçlar konusunda yoğunlaştırılmış denetimlerimiz olacak. KGYS sistemleri ile yapılan ihlalleri, denetimleri yoğunlaştıracağız. Bunların insanlara bilgilendirmesini de yapacağız.”

EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN 105 BİN SÜRÜCÜYE İŞLEM

1 Ocak’tan bu yana KGYS sistemi ile kesilen trafik cezalarına dair istatistikler de paylaşan Saraç; “Emniyet kemeri takmamaktan dolayı 105 bin sürücüye işlem yapılmış sadece şehir merkezlerindeki KGYS kameraları aracılığı ile… Bu kameraları artık denetim sistemimize dâhil ettik biz. Cep telefonu ile ilgili olarak 18 bin sürücüye işlem yapmışız. Yani polisi görmediğiniz ama kameraların izlendiği noktalardan bahsediyorum. Siz polisi görmeyeceksiniz ama bu kameralardan izlenerek biz bunları bu kadar yaptırıma dönüştürmüşüz. Bunların hepsi bir denetim. İşaret vermemek, bizim hep yakındığımız var ya sinyal vermemek… İşte şerit değiştiriyorsunuz sinyal vermiyorsunuz, dönüş yapacaksınız sinyal vermiyorsunuz, 25 bin işlem yapılmış. Kırmızı ışığı da söyleyeyim size, 67 bin sürücüye işlem yapılmış.” bilgilerini paylaştı.

Denetimlerin bayramda da devam edeceğini vurgulayan Saraç; “Personelimizin kimisi sahada olacak kimisi bu kameraların başında olacak. Polis ve jandarmanın olmadığı yerlerde kameralar ile izlenecek, kameraların yetmediği yerlerde havadan drone ile helikopter ile denetim yapılacak. Radarlarımız sürekli aktif olacak. 400’ü aşkın radar emniyet birimlerinde var. Jandarmada da bir bu kadar radar aracı var. Bunlar da gece gündüz denetim yapacaklar.” dedi.

RADYO TRAFİK YOLDA SÜRÜCÜLERİ KAZA KARA NOKTALARINDA UYARACAK

Ramazan Bayramı tatili süresince trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek adına Radyo Trafik ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği yaptı. Radyo Trafik’in kişiselleştirilmiş navigasyon uygulaması olan ve sürücülere güzergâhlarındaki trafik olaylarını önceden haber veren Radyo Trafik Yolda, Emniyet Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu kaza kara noktalarına yaklaşırken sürücüleri uyaracak.

Radyo Trafik ve EGM iş birliği ile kaza kara noktaları üzerine yapılan çalışmanın gündeme gelmesi sonrası bu noktalara dair bilgiler paylaşan EGM Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, şu detayları aktardı:

“Biz şimdi bu çalışmayı yapıyoruz, geçmişe yönelik diyoruz ki; ‘Burada neden yoğunlaştı bu kaza?’ Arkadaşlarımıza da söylüyoruz. Siz sürücüleri bilgilendiriyorsunuz biz trafik birimlerimizi bilgilendiriyoruz; ‘Bakın bu bölgede kaza var.’ Sonra o bölgelere müfettişlerimiz gidecek, bizler gideceğiz. O bölgelerde bu bayram bir şey olmasın, şu süreçte bir şey olmasın. Diyeceksiniz ki insanların dikkatsizliği noktadan noktaya değişir. Ama bir yerde yoğunlaşma varsa biz bunu ortaya koyup en azından burayla mücadele etmek istiyoruz. Hiçbir şey de olmayabilir orada… Belki farklı günlerde farklı insanlar orada hep cep telefonlarına baktılar ve dikkatsizlikleri nedeniyle yoldan çıktılar. Olabilir mi? Olabilir. Küçük bir ihtimaldir ama biz yine de burayı ortaya koyup burada böyle bir sorun var, insanlar da bilsin, bizim kendi personelimiz de bilsin ve burası bizim ilk bakacağımız noktalardan biri olsun… Şimdi orada arkadaşlarımız olacaklar. Bizler gidip o noktalarda bulunacağız. Bir süre arkadaşlarımızın denetim faaliyetlerini takip edeceğiz. Hani burada kaza olmasın. Trafik güvenliği kaza ile ilişkilendiği zaman bir güvenlik anlamı taşıyor. Eğer siz kazayı önlemişseniz evet işimizi gerçekten yüzde doksan yapmışız demektir bizim için.”

BİLGİLER KARAYOLLARI İLE DE PAYLAŞILIYOR

Kaza kara noktalarına dair verilerin Karayolları Genel Müdürlüğü ile de paylaşıldığını aktaran Trafik Denetleme Şube Müdürü Saraç, “Onlara da diyoruz ki; ‘Burada bir problem var.’ Biz buraya denetsel bazı çözümler üretmeye çalışıyoruz ama denetselin dışında başka şeyler de belki yapısal bazı başka şeyler de olması gerekiyor. Bu da muhtemeldir.” açıklamasında bulundu.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, son olarak tatil sürecinde yola çıkacak sürücüleri emniyet kemeri takmaları, trafik kurallarına uymaları ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı.