29 Nis 2022 - 14:06- Belediyeler G: 29 Nis 2022 - 14:07

Mamak Belediyesi’nde Bayramlaşma...

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak Belediyesi çalışanların Ramazan Bayramını kutlayıp tek tek bayramlaştı. Çalışanlara bayram çikolatası ve bayram kolonyası hediye edildi.

Mamak Belediyesi’nde Bayramlaşma... mask
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Bayramlaşma merasiminde Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları Mulla Ali Çetin, Ercan Kınacı, Mustafa Özcan, Orhan Babuccu, Abdurrahman Keleş, Mehmet Düğmeci de hazır bulundu.

 

Tüm müdürlükleri ayrı ayrı makamında kabul eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye personeline aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dileyerek Ramazan Bayramlarını kutladı, nice bayramlarda buluşmak temennisinde bulundu.

29 Nis 2022 - 14:06 - Belediyeler

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