Mamak Belediyesi’nde Bayramlaşma...

Bayramlaşma merasiminde Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları Mulla Ali Çetin, Ercan Kınacı, Mustafa Özcan, Orhan Babuccu, Abdurrahman Keleş, Mehmet Düğmeci de hazır bulundu.
Tüm müdürlükleri ayrı ayrı makamında kabul eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye personeline aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dileyerek Ramazan Bayramlarını kutladı, nice bayramlarda buluşmak temennisinde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.