Tuğba Özay Oruç Bozdurdu!

Tuğba Özay, canlı yayında Onur Akay’ın doğum günü pastasını kesti ve Akay’ın oruç olduğunu unutarak pasta yedirdi. 28 Nisan tarihinde dünyaya gelen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’ın da dün doğum günüydü ve Akay’a canlı yayında pasta geldi ve sürpriz yapıldı.
Özay, Akay’a canlı olarak özel bir doğum günü şarkısı da söyledikten sonra Akay, pastanın üzerindeki mumları söndürüp pastayı kesti ve bir şarkı söylemeye başladı. O anlarda Tuğba Özay ise Onur Akay’a pasta yedirdi. Niyetli olan ve canlı yayında boş bulunan Akay, unutarak pastayı yedi.
Şarkıdan sonra orucunun bozulup bozulmadığını soran Onur Akay, stüdyodakilerin unutarak yediği için orucunun bozulmayacağını söylemesi üzerine rahat bir nefes aldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.