29 Nis 2022 - 14:33- Magazin G: 29 Nis 2022 - 14:41

Tuğba Özay Oruç Bozdurdu!

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Eski mankenlerden ünlü şarkıcı Tuğba Özay, Onur Akay ve Reyhan Cansu’nun sunduğu “Burası Türkiye” isimli yeni başlayan televizyon programının, dün yayınlanan ilk bölümünün canlı yayın konuğu oldu.
Tuğba Özay Oruç Bozdurdu! mask
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Tuğba Özay, canlı yayında Onur Akay’ın doğum günü pastasını kesti ve Akay’ın oruç olduğunu unutarak pasta yedirdi. 28 Nisan tarihinde dünyaya gelen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’ın da dün doğum günüydü ve Akay’a canlı yayında pasta geldi ve sürpriz yapıldı.

Özay, Akay’a canlı olarak özel bir doğum günü şarkısı da söyledikten sonra Akay, pastanın üzerindeki mumları söndürüp pastayı kesti ve bir şarkı söylemeye başladı. O anlarda Tuğba Özay ise Onur Akay’a pasta yedirdi. Niyetli olan ve canlı yayında boş bulunan Akay, unutarak pastayı yedi.

Şarkıdan sonra orucunun bozulup bozulmadığını soran Onur Akay, stüdyodakilerin unutarak yediği için orucunun bozulmayacağını söylemesi üzerine rahat bir nefes aldı.

29 Nis 2022 - 14:33 - Magazin

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