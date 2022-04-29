29 Nis 2022 - 21:54- Gündem G: 29 Nis 2022 - 21:55

Plastik Aşklar Hatay'da

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EXPO 2021 Hatay alanları sanata ve usta sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Plastik Aşklar Hatay'da mask
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HATAY İGFA- Usta oyuncular Oya Başar ve Begüm Birgören’in sahnelediği ‘Plastik Aşklar’ oyunu, Hataylı sanatseverlerle buluştu. Eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev’le çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bir haber, saf Sezen’in yüzleşmelerini konu edinen oyun izleyenlerden bol alkış aldı.

Oyunun sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ile birlikte sanatçılar Oyan Başar ve Begüm Birgören’e çiçek hediye etti. Serin havaya rağmen oyunun izleyenlerin içini ısıttığını söyleyen Lütfü Savaş, “EXPO sahnesi siz değerli sanatçıların ve biz sanatseverlerin. Serin havaya rağmen oyun içimizi ısıttı. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

29 Nis 2022 - 21:54 - Gündem

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