29 Nis 2022 - 21:54- Spor G: 29 Nis 2022 - 21:55

Ankara Gölbaşı Belediyespor BAL'da

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BAL Ligi yükselme karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk kupasını Gölbaşı’na kazandıran Gölbaşı Belediyespor, şampiyonluğunu Gölbaşı Belediyesi önünde coşku ile kutladı.
Ankara Gölbaşı Belediyespor BAL'da mask
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ANKARA (İGFA) - Çubuk Spor’u 1-0 mağlup eden Gölbaşı Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Kupayı Gölbaşı Belediye Başkanlığı’na getiren futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler sevince boğuldu.

Coşkulu kutlamaya Gölbaşı Belediyesi önünde başlayan taraftar Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i “Büyük Başkan” sloganları ile karşıladı.
Başkan Şimşek sevinçten gözyaşlarını tutamadı ve futbolcuları tek tek tebrik etti.

Gölbaşı Belediyespor Başkanı Musa Şahin ise tarihten alınan bu onur ve güç ile daha güçlü yarınlara ve daha büyük zaferlere kavuşacağımıza yürekten inandıklarını söyledi. Bu duygu ve düşüncelerle kulübe hizmet eden başkan, yönetici, antrenör ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Ankara oyun havaları ve marşlar eşliğinde şampiyonluk coşkusu yaşanan günde kutlamalar geç saate kadar devam etti.

29 Nis 2022 - 21:54 - Spor

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