Ankara Gölbaşı Belediyespor BAL'da

ANKARA (İGFA) - Çubuk Spor’u 1-0 mağlup eden Gölbaşı Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Kupayı Gölbaşı Belediye Başkanlığı’na getiren futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler sevince boğuldu.
Coşkulu kutlamaya Gölbaşı Belediyesi önünde başlayan taraftar Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i “Büyük Başkan” sloganları ile karşıladı.
Başkan Şimşek sevinçten gözyaşlarını tutamadı ve futbolcuları tek tek tebrik etti.
Gölbaşı Belediyespor Başkanı Musa Şahin ise tarihten alınan bu onur ve güç ile daha güçlü yarınlara ve daha büyük zaferlere kavuşacağımıza yürekten inandıklarını söyledi. Bu duygu ve düşüncelerle kulübe hizmet eden başkan, yönetici, antrenör ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.
Ankara oyun havaları ve marşlar eşliğinde şampiyonluk coşkusu yaşanan günde kutlamalar geç saate kadar devam etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.