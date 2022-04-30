Gölbaşı Bayrama Hazır...

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki denetimlerini sıklaştırdı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in katılımıyla yapılan denetimlerde işletmelerde hijyen, sağlığa uygunluk, vergi levhası ve eğitim sertifikası kontrolleri yapıldı.

Şimşek, denetimlerde ceza yazmayı değil esnafı bilgilendirilerek sorumluluklarını yerine getirmesini amaçladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için rastladığımız olumsuz durumlar hakkında işletmeleri uyarıyor, eksikleri gidermeleri konusunda onlara rehberlik yapıyoruz.

Esnaftan isteğimiz kendi sofrasında nasıl bir gıda görmek istiyorsa vatandaşa da o ürünü aynı hijyen ve kalitede sunmalarıdır" dedi. Başkan Şimşek “Bu vesile ile tüm İslam aleminin, mübarek Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyor ve sağlıklı günler diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.