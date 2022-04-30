Keçiören'de Bayram Öncesi Mezarlık Temizliği!

Vatandaşların gönül rahatlığıyla aile kabirlerini ziyaret edebileceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Saygıdeğer yakınlarımızın ve aile büyüklerimizin ebedi mekânlarının temizliği bizim için oldukça önemli.
Bayramda yakınlarının kabirlerini ziyaret edecek vatandaşlarımız için temizlik personelimiz hummalı bir çalışma yaptı. Aileler gönül rahatlığıyla kabir ziyareti yapabilirler. Yüce Allah ebediyete irtihal eden tüm insanlarımızı rahmetiyle mükâfatlandırsın.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.