Keçiören'de Bayram Öncesi Mezarlık Temizliği!

Vatandaşların gönül rahatlığıyla aile kabirlerini ziyaret edebileceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Saygıdeğer yakınlarımızın ve aile büyüklerimizin ebedi mekânlarının temizliği bizim için oldukça önemli.

Bayramda yakınlarının kabirlerini ziyaret edecek vatandaşlarımız için temizlik personelimiz hummalı bir çalışma yaptı. Aileler gönül rahatlığıyla kabir ziyareti yapabilirler. Yüce Allah ebediyete irtihal eden tüm insanlarımızı rahmetiyle mükâfatlandırsın.” dedi. ​