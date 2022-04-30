ABB’den Bayramda Şehit Yakınlarına Ulaşım Desteği!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yılki Ramazan Bayramı’nda da şehitlikleri ziyaret etmek isteyen şehit aileleri ve yakınları için ulaşım desteğinde bulunacak. ABB, arife günü ve bayram boyunca Başkent 153 üzerinden talepte bulunan şehit yakınlarını evlerinden belediyeye ait araçlarla alarak şehitliklere götürecek.
ABB ŞEHİT YAKINLARININ YANINDA
Şehit yakınları ve gazilerini yılın 365 günü yalnız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendi imkânlarıyla şehitliklere gidemeyecek olan şehit ailelerini Ramazan Bayramı’nda da yalnız bırakmayarak şehitlik ziyaretlerini yapmalarını sağlayacak.
Ulaşım desteğinden yararlanmak isteyen şehit yakınları, Başkent 153 üzerinden randevu oluşturabilecek. Ulaşım imkânı olmayan şehit yakınları ziyaretlerini tamamladıktan sonra da evlerine bırakılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.