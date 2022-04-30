30 Nis 2022 - 12:24- Belediyeler G: 30 Nis 2022 - 12:25

Mamak'ta Bu Kez İftar Sofraları Üreğil’de Kuruldu...

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Mamak Belediyesi Ramazan boyunca her mahallede iftar sofrası kurdu, pandemi ile unutulan mahalle kültürü yeniden canlandı. Bunlardan biri de Üreğil Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahalle sakinleri aynı sofrada buluştu, iftar sevinci tüm Üreğil’i sardı.
Mamak'ta Bu Kez İftar Sofraları Üreğil’de Kuruldu... mask
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, salgın sonrası bir araya gelebilmenin mutluluğunu paylaştı ve “Ramazan boyunca oruçlarımızı siz değerli Mamaklılarla aynı sofrada yan yana gönül gönüle açtık.

O zor günleri bir daha yaşamayalım inşallah. Ben şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu. Çocuklar ise yine eğlencenin tadını çıkardı. Danslar, palyaço ve illüzyon gösterileriyle mahalle iftarında doyasıya eğlendiler.

30 Nis 2022 - 12:24 - Belediyeler

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