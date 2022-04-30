Mamak'ta Bu Kez İftar Sofraları Üreğil’de Kuruldu...

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, salgın sonrası bir araya gelebilmenin mutluluğunu paylaştı ve “Ramazan boyunca oruçlarımızı siz değerli Mamaklılarla aynı sofrada yan yana gönül gönüle açtık.
O zor günleri bir daha yaşamayalım inşallah. Ben şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu. Çocuklar ise yine eğlencenin tadını çıkardı. Danslar, palyaço ve illüzyon gösterileriyle mahalle iftarında doyasıya eğlendiler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.