Etimesgut Altay Mahallesi’nde 50 Yıllık İçme Suyu Hattı Yenileniyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 50 yıllık altyapının yenilenmesi konusunda Etimesgut Altay Mahallesi sakinlerine verdiği sözünü tuttu. ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllar içerisinde vanasından borularına kadar her yanı pas tutan ve kullanılamaz hale gelen içme suyu hattını baştan sona yeniliyor.

ASKİ ekipleri, sık sık arıza veren yaklaşık 11 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattının ilk 6 kilometrelik kısmını tamamladı. Çalışmalar tamamlandığında 22 bin abone temiz ve sağlıklı suya kavuşacak.

ABB Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz yıl altyapıyla ilgili Etimesgut Altay Mahallesi sakinlerine verdiği sözü yerine getirdi. ASKİ ekipleri, asfalta zarar vermeden ve bölge halkının görüntü ve gürültü kirliliğinden etkilenmemesi konusunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

PASLI BORULAR DEĞİŞİYOR, 22 BİN ABONE TEMİZ SUYA KAVUŞACAK

Altay Mahallesi’ndeki 6 bin 217 daire, 3 iş merkezi, 3 ilköğretim okulu, 3 anaokulu, 1 sağlık ocağı, 2 cami ve 22 bin abonenin temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşması için yoğun mesai harcayan ASKİ Genel Müdürlüğü, vanasından borularına kadar her yanı pas tutan ve kullanılamaz hale gelen içme suyu hattını baştan sona yeniliyor.

Yaklaşık 50 yıl önce Almanlar tarafından yapılan galerideki paslanmış ve sık sık arıza veren içme suyu hattını yenilemek için kolları sıvayan ASKİ ekipleri içme suyu hattının ilk 6 kilometrelik kısmını tamamladı. Hattın yüzde 50’sinin yenilendiği belirten ASKİ yetkilileri, şu bilgileri verdiler:

“Toplamda 10 bin 400 metre değişik çaptaki içme suyu borularını iptal ettik. Yerlerine özel aparatlarla yenilerini döşüyoruz ancak bunu büyük kazılar yapmadan ve asfalta zarar vermeden gerçekleştiriyoruz.

Belli noktalarda kaldırımda gerçekleştirdiğimiz kazılarla yeni içme suyu boruları döşeyerek asfalt serim maliyetinden de tasarruf sağlamış oluyoruz. Bu çalışma şekli sayesinde bölge sakinleri gürültü ve görüntü kirliliği oluşmadığı için herhangi bir rahatsızlık da yaşamamış oluyor.”