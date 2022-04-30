ABB Ramazan Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı...

Arife günü dâhil bayram boyunca Başkent 153, ASKİ, Ankara İtfaiyesi ve Ankara Zabıtası 7/24 esasına göre çalışacak. Ramazan Bayramı’nın sadece birinci günü Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren 14 satış noktası kapalı olurken, 421 Halk Ekmek satış büfesi ise bayram süresince kapalı olacak. EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde ücretsiz hizmet verecek. Başkent

Ankara Ramazan Bayramı’na hazır.

Bayram öncesi kent genelinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için gerekli olan tedbirleri aldı.

ZABITA EKİPLERİ GIDA DENETİMLERİNİ ARTIRDI

Vatandaşların Ramazan Bayramı’na daha sağlıklı ve güven ortamında girmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şu önlemleri aldı:

-İmalat ve hizmet sektörlerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak planlanan denetimler bayram tatili süresince devam ettirilecek,

-Ramazan Bayramı alışverişine hazırlanan vatandaşlara hileli ve ayıplı ürün satışını engellemek ve cadde ve bulvarlarda işgallerin olmaması amacıyla; Tüketici Hakları ve Seyyar Zabıta birimlerinin denetimleri yoğunlaştırılacak,

-Şehirlerarası yolculuk yapacak olan vatandaşların güvenli ve kontrollü seyahati için Terminal Zabıta Müdürlüğü, AŞTİ’deki yoğunluğa paralel olarak denetimlerini artıracak,

-Arife günü ve bayram boyunca vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için Karşıyaka, Çimşit, Ortaköy ve Gölbaşı Mezarlıklarında denetim ekiplerinin sayısı artırılacak,

-Vatandaşların Başkent 153 ve Zabıta birimlerine başvurularına süratle müdahale etmek üzere merkez birimlerde nöbet tutulacak.

Şekerleme, tatlı ve unlu mamul üretim satışını yapan iş yerleri, pastaneler ve marketlere yönelik denetimler başta olmak üzere alışveriş merkezleri, parklar ve meydanlarda seyyar satıcılara, dilencilere ve çevreye rahatsızlık verenlere yönelik kontrolleri bayram boyunca da sürdüreceklerini ve halk sağlığından taviz vermeyeceklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu açıklamalarda bulundu: “Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle gıda imalathaneleri, vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği alışveriş merkezleri, mezarlıklar, AŞTİ ve Toptancı Hali gibi yerlerde takviye birimleri görevlendirdik.

Zabıta ekiplerimiz kentin birçok noktasında ürünlerin üretim koşullarını, üretim yerlerinin temizliğini ve hijyenini, depolama şartlarını, gramajı ve işletmelerin yasal belgelerini, ürün sertifikalarını, tartı aletlerinin kalibrasyonunu, reyon-kasa fiyat farklılıklarını ve fahiş fiyat uygulamalarını kontrol ediyor. Vatandaşlarımızın her türlü şikâyetlerini Başkent 153 üzerinden iletmelerini ve bu yönde çalışmalarımıza katkıda bulunmalarını bekliyoruz.”

Ankara Toptancı Hali ise 30 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’dan 4 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00’a kadar kapalı olacak.

MERKEZ VE İLÇE MEZARLIKLARI ZİYARETE HAZIR

Mezarlıklar Daire Başkanlığı da yeniden ziyaretlere açılan merkez ve ilçe mezarlıklarının tamamında Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması yaparak mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdi.

Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan mezarlıklarda alınan bayram önlemleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında başta şehir mezarlıklarımız olmak üzere ilçe mezarlıklarımızın temizliklerini bitirdik. Ot temizliğini de yaparak yine şehir mezarlıklarına gelen ziyaretçilerimizin daha rahat edebilmesi için ara yolların tamamını ve asfalt eksikliklerini tamamladık.

Ulaşım Daire Başkanlığımızdan ekstra araç, Fen İşleri Daire Başkanlığımızdan ekstra şoför, zabıta personeli ve Emniyet’ten de polis takviyesi aldık. Mezarlıklarımızda hem asayişin sağlanması hem de gelen ziyaretçilerimizin rahat şekilde ziyaretlerini tamamlayabilmesi için tüm önlemlerimizi aldık. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda imkânı olmayan vatandaşlarımız olabilir diye mezarlıklarımızda lokum ve çiçek dağıtımı yapmaya başladık.”

EGO Genel Müdürlüğü de arife günü dâhil olmak üzere Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda ise 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenleyecek.

ANFA Güvenlik ekipleri de rekreasyon alanları başta olmak üzere parklar, su depoları, camiler, mezarlıklar, barajlar, mesire alanları, belediye bünyesinde yer alan öğrenci yurtları, BELMEK ve Aile Yaşam Merkezlerinde bayram boyunca 7/24 mesaisine devam edecek.

BAŞKENT 153 VE ANKARA İTFAİYESİ BAYRAMDA DA 7/24 MESAİ YAPACAK

Başkentlilerle Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenen Başkent 153, bayramda da vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözülmesi için 7/24 esasına göre çalışacak.

Ankara İtfaiyesi de ilçelerle birlikte toplam 46 istasyonda yangın ve kaza gibi durumlarda itfaiyeyi ilgilendiren konulara müdahale edecek. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiyeye ihbarda bulunabilecek.

ASKİ VE FEN İŞLERİ DE GÖREV BAŞINDA OLACAK

ASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı bin 255 kişilik ekip, arife günü dâhil 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca Başkentlilere kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

ASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığından yapılan duyuru kapsamında; 1 Mayıs’tan 4 Mayıs’a kadar kartlı sayaç işlemleri ve mekanik sayaç atölyesi 7/24 hizmet verecek. Vatandaşlar, mekanik sayaç işlemleri için “(0312) 616 19 19” ve “(0312) 616 19 20” numaralı hattı, kartlı sayaç işlemleri için ise “(0312) 616 10 00” numaralı hattı arayabilecek.

Bayramda da çalışmalarına devam edecek olan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve tüm ilçelerde asfalt serim ve bakım çalışmalarını sürdürecek.

AŞTİ’DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIRKEN SAĞLIK İŞLERİ EKİPLERİ NÖBET TUTACAK

AŞTİ’de bayram boyunca 7/24 vardiyalı olarak çalışacak olan BUGSAŞ güvenlik personeli, Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle AŞTİ’de şu tedbirleri uygulayacak:

-Yeterli sayıda görevli ile fiziki güvenlik tedbirleri alınarak 7/24 kamera merkezinden takip yapılacak,

-Giriş-çıkış fiziki kontrollerin yanı sıra x-ray cihazlarından da vatandaşların güvenlik kontrolü sıkı denetimle sağlanacak,

-Danışma hizmetleri ve kayıp eşya bürosu da 7/24 personeliyle hizmet verirken, tesiste temizlik ve hijyen kurallarının uygulanmasındaki hassasiyet bayram süresince devam edecek.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi ile Gölbaşı Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nde (KISAMER) 7/24 hizmet verecek. Başkent’te bayram boyunca ayrıca ücretsiz hasta nakil araçları ile ambulans hizmeti de kesintisiz devam edecek.

BAŞKENT'TE BAYRAM TEMİZLİĞİ

Bayram öncesi kent genelinde kaldırımdan mezarlıklara, yollardan tarihi ve kültürel yerlere kadar temizlik çalışmalarını hızlandıran Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı 87 personel 36 araçla, ziyaretçi akınına uğrayan Anıtkabir ve çevresi başta olmak üzere bulvar ve caddelerde de bayram boyunca mesai yapacak.

Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü de bayram süresince Gölbaşı, Altındağ, Pursaklar, Çankaya, Mamak, Polatlı, Ayaş, Kahramankazan, Beypazarı, Kızılcahamam, Nallıhan, Çamlıdere, Akyurt, Çubuk, Bala, Haymana, Elmadağ ve Kalecik ilçelerinde bulunan transfer istasyonlarından toplam 5 bin 600 ton ‘Evsel Atık Transfer Hizmeti’ gerçekleştirecek. Çalışmalar toplam 151 personel, 40 çekici, 62 semi trey, 3 vidanjör ve 1 kepçe ile yürütülecek.

421 HALK EKMEK BÜFESİ BAYRAM BOYUNCA KAPALI

Başkent’te bir marka hâline dönüşen Ankara Halk Ekmek Fabrikası da Ramazan Bayramı için çalışma takvimini belirledi.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren 14 satış noktası kapalı olurken, 421 Halk Ekmek satış büfesi ise bayram boyunca kapalı olacak. Bayramının ikinci ve üçüncü günü Başkent Market’in GİMAT, Batıkent, Kızılay, Etimesgut ve Mamak (Şafaktepe) şubeleri vatandaşa hizmet vermeye devam edecek.

Baklavadan pastaya tatlı çeşitlerini Başkentlilerle buluşturan Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan Bayramı öncesi 6 Başkent Market Şubesi ile 5 Fabrika Satış Mağazasında vatandaşlardan su böreği, cevizli ve fıstıklı baklava siparişlerini alacak.

EGO OTOBÜSLERİ, ANKARAY, METRO, TELEFERİK VE BAŞKENTRAY BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Büyükşehir Belediye Meclisinin dini ve milli bayramlarda ücretsiz taşıma hizmeti verme kararının ardından Ramazan Bayramı’nda da Başkentliler, ANKARAKART ile 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde 06.00-24.00 saatleri arasında EGO Otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Teleferik ile BAŞKENTRAY’dan da ücretsiz olarak yararlanabilecek.

ABB billboard ve kent ekranları ile Başkentlilerin bayramını kutlarken, ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Mogan, Altınpark, 30 Ağustos Zafer Parkı ve Etlik Zeynepçik Parkı’ndaki ANFA Bitki Satış Evleri ise 08.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.