30 Nis 2022 - 23:14- Spor G: 30 Nis 2022 - 23:15

TOFAŞ U14 dördüncü oldu

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U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası klasman mücadelesinde Anadolu Efes’e 57-61 kaybeden TOFAŞ U14 Küçük Takımı, şampiyonayı dördüncülükle tamamladı.
TOFAŞ U14 dördüncü oldu mask
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BURSA (İGFA) - TOFAŞ U14 Küçük Takımı, Edirne’de gerçekleştirilen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası üçüncülük-dördüncülük klasman maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk çeyreği 14-16 geride kapatan TOFAŞ, ikinci periyodu 16-14 önde kapatsa da devre 30-30 eşitlikle sonuçlandı. Üçüncü çeyreği de 38-46 geride tamamlayan Mavi Yeşilliler, 8 sayı geriden gelip bitime 4.13 kala 50-51 öne geçse de kalan sürede üstünlüğünü koruyamadı. Parkeden 57-61 mağlup ayrılan Antrenör Akif Alkan idaresindeki TOFAŞ U14 Küçük Takımı, şampiyonanın dördüncüsü oldu.

Üçüncülük mücadelesinde TOFAŞ’ta Halim Yıldırım 20 sayı-11 ribaund; Abraham Baran Özkahraman 11 sayı-5 asist; Alp Doruk Sancaklı 8 sayı; Kerem Çorumlular 7 sayı; Ercüment Akif Turan 6 sayı; Mert Öztürk 5 sayıyla oynadı.

30 Nis 2022 - 23:14 - Spor

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