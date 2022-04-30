TOFAŞ U14 dördüncü oldu

BURSA (İGFA) - TOFAŞ U14 Küçük Takımı, Edirne’de gerçekleştirilen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası üçüncülük-dördüncülük klasman maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk çeyreği 14-16 geride kapatan TOFAŞ, ikinci periyodu 16-14 önde kapatsa da devre 30-30 eşitlikle sonuçlandı. Üçüncü çeyreği de 38-46 geride tamamlayan Mavi Yeşilliler, 8 sayı geriden gelip bitime 4.13 kala 50-51 öne geçse de kalan sürede üstünlüğünü koruyamadı. Parkeden 57-61 mağlup ayrılan Antrenör Akif Alkan idaresindeki TOFAŞ U14 Küçük Takımı, şampiyonanın dördüncüsü oldu.
Üçüncülük mücadelesinde TOFAŞ’ta Halim Yıldırım 20 sayı-11 ribaund; Abraham Baran Özkahraman 11 sayı-5 asist; Alp Doruk Sancaklı 8 sayı; Kerem Çorumlular 7 sayı; Ercüment Akif Turan 6 sayı; Mert Öztürk 5 sayıyla oynadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.