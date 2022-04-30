İstanbul derbisi Başakşehir'in

İSTANBUL (İGFA) - Spor Toto Süper Lig'in 35'üncü haftasında sıradışı bir çıkış yakalayan Kasımpaşa iç sahada Avrupa hedefine ulaşmak isteyen Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Zorlu karşılaşmada tam 5 gol atılırken, kazanan taraf 3-2'lik skorla Başakşehir oldu. Bozbaykuşlara galibiyeti getiren goller 28. dakikada Gulbrandsen, 45. dakikada Trezeguet ve 52. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 43. dakikada Mamadou Fall ve 79. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 60'a yükselterek namağlup serisini 5 maça çıkarırken Kasımpaşa ise 47 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Kasımpaşa Sivasspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.