İstanbul derbisi Başakşehir'in

İSTANBUL (İGFA) - Spor Toto Süper Lig'in 35'üncü haftasında sıradışı bir çıkış yakalayan Kasımpaşa iç sahada Avrupa hedefine ulaşmak isteyen Medipol Başakşehir'i ağırladı.
Zorlu karşılaşmada tam 5 gol atılırken, kazanan taraf 3-2'lik skorla Başakşehir oldu. Bozbaykuşlara galibiyeti getiren goller 28. dakikada Gulbrandsen, 45. dakikada Trezeguet ve 52. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 43. dakikada Mamadou Fall ve 79. dakikada Jackson Muleka kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 60'a yükselterek namağlup serisini 5 maça çıkarırken Kasımpaşa ise 47 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Kasımpaşa Sivasspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.