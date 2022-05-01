Bayram namazı saat kaçta? Ankara: 06.20'de! İşte İl il bayram namazı saatleri...

ANKARA (İGFA) - Ramazan Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Mübarek Ramazan ayında bugün orucun son günü olan arife günü. Diyanet namaz saatleri takvimine göre, 81 ilde bayram namazı farklı dakikalarda olacak. 2 Mayıs’ta (Yarın) bayramın 1. günü idrak edilecek.
Bursa’da bayram namazı saat 06:35’de gerçekleşecek.
İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 06.14,
Adıyaman: 06.02,
Afyonkarahisar: 06.31,
Ağrı: 05.40,
Aksaray: 06.18,
Amasya: 06.07,
Ankara: 06.20,
Antalya: 06.33,
Ardahan: 05.39,
Artvin: 05.42,
Aydın: 06.43,
Balıkesir: 06.40,
Bartın: 06.20,
Batman: 05.50,
Bayburt: 05.50,
Bilecik: 06.31,
Bingöl: 05.51,
Bitlis: 05.45,
Bolu: 06.24,
Burdur: 06.34,
Bursa: 06.35,
Çanakkale: 06.46,
Çankırı: 06.16,
Çorum: 06.11,
Denizli: 06.38,
Diyarbakır: 05.54,
Düzce: 06.26
Edirne: 06.43,
Elazığ: 05.57,
Erzincan: 05.54,
Erzurum: 05.46,
Eskişehir: 06.30,
Gaziantep: 06.06,
Giresun: 05.56,
Gümüşhane: 05.53,
Hakkari: 05.40,
Hatay: 06.12,
Iğdır: 05.35,
Isparta: 06.32,
İstanbul: 06.34,
İzmir: 06.45,
Kahramanmaraş: 06.07,
Karabük: 06.19,
Karaman: 06.23
Kars: 05.38,
Kastamonu: 06.14,
Kayseri: 06.11,
Kilis: 06.08,
Kırıkkale: 06.18,
Kırklareli: 06.40,
Kırşehir: 06.16,
Kocaeli: 06.31,
Konya: 06.25,
Kütahya: 06.32,
Malatya: 06.01,
Manisa: 06.44,
Mardin: 05.52,
Mersin: 06.17,
Muğla: 06.42,
Muş: 05.47,
Nevşehir: 06.15,
Niğde: 06.16,
Ordu: 05.58,
Osmaniye: 06.11,
Rize: 05.48,
Sakarya: 06.29,
Samsun: 06.04,
Siirt: 05.47,
Sinop: 06.08,
Sivas: 06.04,
Şanlıurfa: 06.00,
Şırnak: 05.45,
Tekirdağ: 06.40,
Tokat: 06.05,
Trabzon: 05.51,
Tunceli: 05.55,
Uşak: 06.36,
Van: 05.40,
Yalova: 06.33,
Yozgat: 06.12,
Zonguldak: 06.22.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.