Bayram namazı saat kaçta? Ankara: 06.20'de! İşte İl il bayram namazı saatleri...

ANKARA (İGFA) - Ramazan Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Mübarek Ramazan ayında bugün orucun son günü olan arife günü. Diyanet namaz saatleri takvimine göre, 81 ilde bayram namazı farklı dakikalarda olacak. 2 Mayıs’ta (Yarın) bayramın 1. günü idrak edilecek.

Bursa’da bayram namazı saat 06:35’de gerçekleşecek.

İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.14,

Adıyaman: 06.02,

Afyonkarahisar: 06.31,

Ağrı: 05.40,

Aksaray: 06.18,

Amasya: 06.07,

Ankara: 06.20,

Antalya: 06.33,

Ardahan: 05.39,

Artvin: 05.42,

Aydın: 06.43,

Balıkesir: 06.40,

Bartın: 06.20,

Batman: 05.50,

Bayburt: 05.50,

Bilecik: 06.31,

Bingöl: 05.51,

Bitlis: 05.45,

Bolu: 06.24,

Burdur: 06.34,

Bursa: 06.35,

Çanakkale: 06.46,

Çankırı: 06.16,

Çorum: 06.11,

Denizli: 06.38,

Diyarbakır: 05.54,

Düzce: 06.26

Edirne: 06.43,

Elazığ: 05.57,

Erzincan: 05.54,

Erzurum: 05.46,

Eskişehir: 06.30,

Gaziantep: 06.06,

Giresun: 05.56,

Gümüşhane: 05.53,

Hakkari: 05.40,

Hatay: 06.12,

Iğdır: 05.35,

Isparta: 06.32,

İstanbul: 06.34,

İzmir: 06.45,

Kahramanmaraş: 06.07,

Karabük: 06.19,

Karaman: 06.23

Kars: 05.38,

Kastamonu: 06.14,

Kayseri: 06.11,

Kilis: 06.08,

Kırıkkale: 06.18,

Kırklareli: 06.40,

Kırşehir: 06.16,

Kocaeli: 06.31,

Konya: 06.25,

Kütahya: 06.32,

Malatya: 06.01,

Manisa: 06.44,

Mardin: 05.52,

Mersin: 06.17,

Muğla: 06.42,

Muş: 05.47,

Nevşehir: 06.15,

Niğde: 06.16,

Ordu: 05.58,

Osmaniye: 06.11,

Rize: 05.48,

Sakarya: 06.29,

Samsun: 06.04,

Siirt: 05.47,

Sinop: 06.08,

Sivas: 06.04,

Şanlıurfa: 06.00,

Şırnak: 05.45,

Tekirdağ: 06.40,

Tokat: 06.05,

Trabzon: 05.51,

Tunceli: 05.55,

Uşak: 06.36,

Van: 05.40,

Yalova: 06.33,

Yozgat: 06.12,

Zonguldak: 06.22.