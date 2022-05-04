Ajda’dan Star Dokunuşu...

Ajda Pekkan bayramda Titanic Deluxe Bodrum’da sevenlerini coşturdu.
Ege’ye nazır muhteşem bir manzarada sahne alan Ajda Pekkan, müthiş sahne showu ile sevenlerini coşturdu. Geceye katılan 1500 kişi ile hep birlikte koro halinde şarkı söyleyen ve yoğun bir ilgi ile karşılaşan Ajda Pekkan her zaman olduğu gibi gençliği ve güzelliği ile de büyüledi.
Modacı Burcu Sedef imzalı bir kostüm giyen Ajda, konserin en sonunda tüm sevenlerini yakına çağırarak her birine dokunarak bayramlaştı.
Konser öncesi Titanic Deluxe Bodrum’un huzurlu ortamında dinlenirken BeFine Spa’sında özel bir cilt bakımı yaptırdı. Fildişi sahillerinden özel olarak getirilen yağlar ile bakım yaptıran Ajda Pekkan sahneye tam anlamıyla dinlenmiş olarak çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.