04 May 2022 - 14:12- Belediyeler G: 04 May 2022 - 14:13

ABB Kent Gezileri Ramazan Bayramı’nda Da Yoğun İlgi Gördü...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent tanıtımına katkıda bulunmak ve bunu yaparken de yerel esnafın ekonomisini canlandırmak amacıyla çevre ilçelere düzenlediği kent gezileri sürüyor.
ABB Kent Gezileri Ramazan Bayramı’nda Da Yoğun İlgi Gördü... mask
+20
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelere düzenlediği kent gezileriyle vatandaşlara Başkent’i tanıtmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının hem kent turizmini canlandırmak hem de yerel esnafın ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı ve her geçen gün Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan kent gezileri Ramazan Bayramı’nda da devam etti. 

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, vatandaşların sosyalleşerek yaşadığı kenti yakından tanımasına imkân veren ücretsiz kent gezilerine gelen yoğun talep nedeniyle Ramazan Bayramı’nda devam etti. 

BAYRAMDA İLK KENT GEZİSİ BEYPAZARI OLDU

Ramazan Bayramı’nda Başkentlilerin ziyaret etmek için Başkent 153’e en çok kayıt bıraktığı ilçe Beypazarı oldu. Sabahın erken saatlerinde otobüslerle gerçekleştirilen gezi programı, Beypazarı Bağ Evi’nde kahvaltıyla başladı. Daha sonra Beypazarı Kent Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden vatandaşlar, yöresel ürünlerin satıldığı dükkânlardan da alışveriş yaptılar.

Kent gezilerine katılmak isteyen vatandaşların Başkent 153 üzerinden başvuru yapabileceğini belirten Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Aykut Çıngır, “Ramazan Bayramı’nda ilk kez kent gezisi düzenledik. Vatandaşlarımız bayramda bile bu geziye yoğun ilgi gösterdi. Beypazarı’na 3 otobüsle geldik. Beypazarı’ndaki Kent Tarihi Müzesi’ni ziyaret ettik.

04 May 2022 - 14:12 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya Parklarında Spor Başlıyor... mask
Çankaya Parklarında Spor Başlıyor...
Altındağ’da Büyük Bayram Sevinci... mask
Altındağ’da Büyük Bayram Sevinci...
Çankaya'da Sanatla Buluşma Zamanı... mask
Çankaya'da Sanatla Buluşma Zamanı...
Keçiören'deki Ücretsiz Lunapark Bayramda Dolup Taşıyor... mask
Keçiören'deki Ücretsiz Lunapark Bayramda Dolup Taşıyor...
Keçiören Deniz Dünyası’na On Binlerce Ziyaretçi Akın Etti! mask
Keçiören Deniz Dünyası’na On Binlerce Ziyaretçi Akın Etti!
EKOKÖY Ankara’da Bir İlk! mask
EKOKÖY Ankara’da Bir İlk!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status