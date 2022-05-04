ABB Kent Gezileri Ramazan Bayramı’nda Da Yoğun İlgi Gördü...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelere düzenlediği kent gezileriyle vatandaşlara Başkent’i tanıtmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının hem kent turizmini canlandırmak hem de yerel esnafın ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı ve her geçen gün Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan kent gezileri Ramazan Bayramı’nda da devam etti.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, vatandaşların sosyalleşerek yaşadığı kenti yakından tanımasına imkân veren ücretsiz kent gezilerine gelen yoğun talep nedeniyle Ramazan Bayramı’nda devam etti.

BAYRAMDA İLK KENT GEZİSİ BEYPAZARI OLDU

Ramazan Bayramı’nda Başkentlilerin ziyaret etmek için Başkent 153’e en çok kayıt bıraktığı ilçe Beypazarı oldu. Sabahın erken saatlerinde otobüslerle gerçekleştirilen gezi programı, Beypazarı Bağ Evi’nde kahvaltıyla başladı. Daha sonra Beypazarı Kent Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden vatandaşlar, yöresel ürünlerin satıldığı dükkânlardan da alışveriş yaptılar.

Kent gezilerine katılmak isteyen vatandaşların Başkent 153 üzerinden başvuru yapabileceğini belirten Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Aykut Çıngır, “Ramazan Bayramı’nda ilk kez kent gezisi düzenledik. Vatandaşlarımız bayramda bile bu geziye yoğun ilgi gösterdi. Beypazarı’na 3 otobüsle geldik. Beypazarı’ndaki Kent Tarihi Müzesi’ni ziyaret ettik.