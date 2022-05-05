05 May 2022 - 22:45- Gündem

Adalet Eski Bakanı Daçe Vefat Etti!

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Adalet eski bakanı Bekir Sami Daçe 92 yaşında hayatını kaybetti. ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet eski bakanı Bekir Sami Daçe'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Adalet Eski Bakanı Daçe Vefat Etti! mask
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Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet eski Bakanlarımızdan Bekir Sami Daçe'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Daçe, 19'uncu dönemde Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine giren Daçe, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

05 May 2022 - 22:45 - Gündem

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