Gri Şehir Yeşil Şehre Dönüşüyor: Gökay Caddesi Parkı Haziran Ayında Açılıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara’yı yeşilin de başkenti yapmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Başkentlileri yeni bir yeşil alanla daha buluşturacaklarının müjdesini verdi. Yavaş, “Eryaman’da 41 bin 600 metrekarelik alana yaptığımız Gökay Caddesi Parkı’nın açılışını haziran ayında yapacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Ankara yeşilin de başkenti olacak” sözüyle başlattığı yeşil alan atağı tüm hızıyla sürüyor. Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Park gibi yeşil alanları Başkentlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yeni rekreasyon alanları ve parkların yapımını hızlandırdı.

ERYAMAN 41 BİN 600 METREKARELİK YENİ YEŞİL ALANA KAVUŞUYOR

Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’nde 41 bin 600 metrekarelik alanda başlatılan Gökay Caddesi Parkı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Basketbol ve voleybol sahaları, köpek gezdirme alanı, çocuk oyun alanı, bisiklet macera parkuru, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, fitness alanları, kaykay pisti, oturma ve dinlenme alanlarının yer aldığı parkı hizmete açmaya hazırlandıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara yeşilin de başkenti olacak demiştik.

Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eryaman’da 41.600 metrekarelik alana yaptığımız Gökay Caddesi Parkı’nın açılışını haziran ayında yapacağız” dedi. ABB, yeşil bir kent hedefiyle 2022 yılı sonuna kadar Başkentlilerin nefes alabileceği, spor yapabileceği, ailesiyle keyifli vakit geçirebileceği ve doğayla iç içe olacağı birçok rekreasyon alanı ve parkı hizmete açacak.