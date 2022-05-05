05 May 2022 - 22:47- Sağlık

Bayramda Alınan Kiloları Daha kolay Vermek İstiyorsanız Süt İçin!

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Ramazan ayının ardından bayramın gelmesiyle birlikte artan öğün sayısı ve bayram tatlılarının hızlı kilo alımını engellemesi için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, açlık hissini gidermede etkili olan sütün tüketilmesini öneriyor.
Bayramda Alınan Kiloları Daha kolay Vermek İstiyorsanız Süt İçin! mask
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Sağlıklı olmak için vazgeçilmez bir besin olan sütün aslında hayatın her döneminde mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “’Fazla kilo’ neredeyse çağımızın temel sorunu.

Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi gerekir. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de kilo alımını önlemede oldukça önemli” dedi. 

Sağlıklı süt tüketiminin temel kuralının, ambalajlı sütleri tercih etmek olduğunu belirten İnanç, uzun ömürlü sütün tamamen kapalı ortamda, ışık ve hava gibi dış etkenlerle teması önleyen aseptik ambalajlarda doldurulduğunu vurguladı.

İnanç ayrıca, açıkta satılan sütü mikroplardan tamamen arındırmak için, 90 ila 95 derecede 10-15 dakika kaynatmak gerektiğini, sütün kaynatıldıktan sonra içindeki vitaminler başta olmak üzere besin değerlerinin yüzde 50 ila 90 oranında azaldığını da sözlerine ekledi.  

05 May 2022 - 22:47 - Sağlık

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