Gölbaşı TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulundan "Doğa Benim Herşeyim eTwinnig Projesi"

Projede amacımız. çocukların doğada geçirdikleri zamanı arttırarak doğaya ve yaşadıkları çevreye karşı duyarlılık kazandırmak, Ekolojik okuryazarlık beceresini geliştirerek, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak.
Doğaya karşı geliştirdiği olumlu bağlar kurarak fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek, Yaratıcı düşüne becerilerini geliştirmek, Web2 araçlarını keşfedip, temel beceriler geliştirmek, Diğer Avrupa ülkelerinden edinecekleri arkadaşlarıyla etkileşimleri sonucu olumlu deneyimler edinmek.
Günümüz Dünyasının en büyük ihtiyacı olan doğa sorunları ve çözümlerine farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinliklerle okul ve okul dışı çalışmalar yapmak.
Kaynak:https://golbasitokianaokulu.meb.k12.tr/icerikler/learning-english-in-preschool-projemiz-basliyor_12073340.html
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.