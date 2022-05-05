Gölbaşı TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulundan "Doğa Benim Herşeyim eTwinnig Projesi"

Projede amacımız. çocukların doğada geçirdikleri zamanı arttırarak doğaya ve yaşadıkları çevreye karşı duyarlılık kazandırmak, Ekolojik okuryazarlık beceresini geliştirerek, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak.

Doğaya karşı geliştirdiği olumlu bağlar kurarak fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek, Yaratıcı düşüne becerilerini geliştirmek, Web2 araçlarını keşfedip, temel beceriler geliştirmek, Diğer Avrupa ülkelerinden edinecekleri arkadaşlarıyla etkileşimleri sonucu olumlu deneyimler edinmek.

Günümüz Dünyasının en büyük ihtiyacı olan doğa sorunları ve çözümlerine farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinliklerle okul ve okul dışı çalışmalar yapmak.

Kaynak:https://golbasitokianaokulu.meb.k12.tr/icerikler/learning-english-in-preschool-projemiz-basliyor_12073340.html