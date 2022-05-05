05 May 2022 - 17:14- Gündem

Gölbaşı TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulundan "Doğa Benim Herşeyim eTwinnig Projesi"

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Ortaklardan Hatice KİRMAN Ankara/Gölbaşı Toki Şehit Hakan Can Anaokulunda 4-5yaş grubu çocuklarla projeyi yürütmektedir. Proje kapsamında yapmış olduğu etkinliklerle çocukların aileleri ve diğer yaş grubu çocukların farklı şehirlerdeki okullardaki paydaşları ile proje hedeflerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Gölbaşı TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulundan "Doğa Benim Herşeyim eTwinnig Projesi" mask
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Projede amacımız. çocukların doğada geçirdikleri zamanı arttırarak doğaya ve yaşadıkları çevreye karşı duyarlılık kazandırmak, Ekolojik okuryazarlık beceresini geliştirerek, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak.

Doğaya karşı geliştirdiği  olumlu bağlar kurarak fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek, Yaratıcı düşüne becerilerini geliştirmek, Web2 araçlarını keşfedip, temel beceriler geliştirmek, Diğer Avrupa ülkelerinden edinecekleri arkadaşlarıyla etkileşimleri sonucu olumlu deneyimler edinmek.

Günümüz Dünyasının en büyük ihtiyacı olan doğa sorunları ve çözümlerine farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinliklerle okul ve okul dışı çalışmalar yapmak.

Kaynak:https://golbasitokianaokulu.meb.k12.tr/icerikler/learning-english-in-preschool-projemiz-basliyor_12073340.html

05 May 2022 - 17:14 - Gündem

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Gölbaşı TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulundan "Doğa Benim Herşeyim eTwinnig Projesi" mask
Gölbaşı TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulundan "Doğa Benim Herşeyim eTwinnig Projesi"
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