05 May 2022 - 17:14- Gündem

Bakan Muş: Tüm Zamanların En Yüksek İhracatına Ulaştık!

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Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Nisan ayında ihracat yüzde 24,6 artarak 23,4 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Türkiye'nin Nisan ayında ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Bakan Muş: Tüm Zamanların En Yüksek İhracatına Ulaştık! mask
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Bakan Muş'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre ithalat da aynı dönemde yüzde 35 artarak 29,5 milyar dolara yaklaştı.

Bakan Muş "Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç 1 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır" dedi.

"Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı" diyen Muş, "Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat" ifadelerini kullandı. Bakan Muş, paylaşımında, Nisan ayına ilişkin verileri de paylaştı.

https://twitter.com/mehmedmus/status/1522134078782423040

05 May 2022 - 17:14 - Gündem

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