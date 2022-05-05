Bakan Muş: Tüm Zamanların En Yüksek İhracatına Ulaştık!

Bakan Muş'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre ithalat da aynı dönemde yüzde 35 artarak 29,5 milyar dolara yaklaştı.
Bakan Muş "Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç 1 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır" dedi.
"Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı" diyen Muş, "Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat" ifadelerini kullandı. Bakan Muş, paylaşımında, Nisan ayına ilişkin verileri de paylaştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.