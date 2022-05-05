05 May 2022 - 17:15- Ekonomi

Binance Fransa’da ‘Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı’ Onayını Aldı!

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Kripto devine Avrupa’dan ilk yeşil ışık. Binance, Fransa’da ‘Dijital Varlık Hizmetleri Sağlayıcısı’ (DASP) onayını alarak ülkede tescillenen ilk büyük global kripto para borsası oldu. Fransa’da finans piyasalarının düzenleyici kurumu AMF’ye gerekli yasal kaydını gerçekleştiren Binance, ülkede dijital varlıkları elinde tutabilecek, alım, satım ve takasını etkinleştirebilecek ve onlar için bir ticaret platformu çalıştırabilecek.

Binance Fransa’da ‘Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı’ Onayını Aldı! mask
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Bu gelişme ile birlikte Avrupa’da önemli bir kilometre taşı kazanan Binance, Fransa’daki ekibini de genişletiyor. Dünyanın önde gelen blok zinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, erişimini genişletmeyi ve Avrupa planlarını ileri taşımayı sürdürüyor. Binance, Fransa’da ‘Avrupa Dijital Varlık Hizmetleri Sağlayıcısı’ (DASP) onayını alarak, bir ilki gerçekleştirdi.

Fransa’da finans piyasalarının düzenleyici kurumu AMF (Autorité des Marchés Financiers) tarafından verilen lisans, bankacılık sistemini denetleyen bağımsız otorite ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) tarafından da onaylandı.  

Fransa, Binance’e yeşil ışık yakan ilk büyük Avrupa ülkesi oldu

Fransa’da yasal olarak faaliyet gösterme iznine sahip olan Binance, düzenleyici onayı DASP kaydı ile birlikte ülkede dijital varlıkları elinde tutabilme, alım, satım ve takasını etkinleştirebilme ve onlar için bir ticaret platformu çalıştırabilme imkanına sahip oldu. Binance şu anda Fransız borsa gözlemcisi AMF tarafından kayıtlı bir dijital varlık hizmet sağlayıcısı olarak listeleniyor.

Dünya genelinde kripto ve blok zinciri endüstrisinin sağlıklı büyüyebilmesi için ülkelerin uyum ve düzenleme çalışmalarına destek olan Binance, uluslararası uyumluluk ve danışma kurulunu büyütmenin yanı sıra dolandırıcılık ve fidye yazılımlarıyla mücadeleye aktif olarak destek veriyor.

Kara para aklamayla mücadele ve müşteri risk taraması AML/KYC standartlarını karşılayan Binance’nin, Fransa’da aldığı Avrupa DASP kaydının bu çabalarının bir sonucu olduğu belirtilirken, Binance CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao (CZ) şu açıklamayı yaptı; 

“Etkili düzenlemeler kripto paranın yaygın şekilde benimsenmesi için esastır. Fransız DVHS ve AML/CFT düzenlemeleri, kara paranın aklanması ile mücadelenin yanı sıra Fransa’da düzenleme altına girebilmek için gereken yüksek standartları ortaya koyuyor. Binance’e tüm başvuru süreci boyunca rehberlik eden ve yenilikçiliğe kendini adamış AMF ve ACPR’a minnettarız.

Binance, ilk günden bu yana her daim kullanıcıyı birinci öncelik edindi. Bugün ise, kripto topluluğu Fransa’da resmen tanınan bir DVHS haline gelen Binance Fransa ile bize daha da güvenebilir.”

Fransa’da 250 kişiye iş imkânı

Binance, Fransa’da tescillenen ilk büyük global kripto borsası olarak, kripto para hizmetleri ve eğitimini milyonlara taşımayı hedefliyor. Kriptoyu ve hizmetlerini herkes için ulaşılabilir hale getirmek adına Fransa’daki operasyonlarını hızla ölçeklendirmeyi amaçlayan Binance, daha fazla altyapı gelişimi elde etmek için 250 kişiye iş imkânı sağlayarak, ekibini genişletecek. 

05 May 2022 - 17:15 - Ekonomi

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