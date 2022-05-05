05 May 2022 - 17:15- Belediyeler

Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Birlerce Kişiyi Misafir Etti!

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Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve bayram boyunca tıklım tıklım dolu olan Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’nden iki ayda 12 bin 250 çocuk ve genç faydalandı.
Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Birlerce Kişiyi Misafir Etti! mask
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Ücretsiz hizmet veren piste Ankara’nın dört bir yanından yoğun ilgi gösterildiğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimizde eksik olduğunu tespit ettiğimiz buz pateni pistimizi inşa ederek iki ay önce hizmete sunmuştuk.

5 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’miz beklediğimizin de üstünde bir ilgi görüyor. İki ayda 12 bin 250 kişi pistimizden ücretsiz olarak faydalandı. Ankara’nın dört bir yanından gelen çocuklarımızı ve gençlerimizi burada ücretsiz olarak ağırlamaya devam ediyoruz. Yeter ki çocuklarımız ve gençlerimiz gelsinler ve buranın tadını çıkarsınlar” dedi.

Tesis, pazartesileri hariç haftanın altı günü 4-18 yaş grubu için ücretsiz hizmet veriyor. Buz pateni pistinin bulunduğu 5 bin metrekarelik alanda aynı zamanda tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanları da bulunuyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanlar da Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz veriliyor. ​​​

05 May 2022 - 17:15 - Belediyeler

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