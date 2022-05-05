05 May 2022 - 22:51- Gündem

Otoyollarda 1 Temmuz'da hız sınırı artıyor! Otobanda hız sınırı kaç 2022?

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının saatte 120 km'den 140 km'ye çıkacağını, ceza limitinin ise saatte 154 km olacağını açıkladı.
Otoyollarda 1 Temmuz'da hız sınırı artıyor! Otobanda hız sınırı kaç 2022? mask
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ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gazeteci Ercan Gürses'in sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, 1 Temmuz'dan itibaren otoyollarda hız sınırının saatte 120 kilometreden 140 kilometreye çıkacağını duyurarak, ceza limitinin ise 154 kilometre olacağını söyledi. Soylu, "Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde otoyollarında hız sınırı 140'a çıkarılacak" dedi.

Programda göç konusuna da değinen Bakan Soylu "Dünya tarihinin güçlü göçmen krizlerinden birisini yaşıyoruz. Hakikaten bu tarihe geçiyor. Burada Türkiye'ye karşı kimlerin davrandığını konuşacağız. Bugün tükürdüklerini yalayanları, provokasyonları hepsini konuşacağız. Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Suriye'deki savaşı biz mi başlattık? Irak'a girip biz burayı özgürleştireceğiz diyen ABD dediğini yaptı mı? Yoksa insanların orada yarınlarını mı aldı?" dedi.

"1 Mayıs İşçi bayramının olaysız bir şekilde kutlandığın" belirten Bakan Soylu "Bayramda aldığımız tedbirler eksiksiz önlemler alındı. Hiç olay olmasın isteriz, hiç tartışma çıkmasın isteriz ama hayatın olağan akışının kendi getirdiği maalesef bir süreler var. Bizim görevimiz bunu düşük tutma. Trafik kazasında aldığımız tedbirler çerçevesinde 230 bin emniyet ve jandarma ekiplerimiz hepimiz sokaklardaydık" dedi.

05 May 2022 - 22:51 - Gündem

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Otoyollarda 1 Temmuz'da hız sınırı artıyor! Otobanda hız sınırı kaç 2022? mask
Otoyollarda 1 Temmuz'da hız sınırı artıyor! Otobanda hız sınırı kaç 2022?
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