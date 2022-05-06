Doğru Teşhis ve Tedavi Yöntemi ile Çocuk Sahibi Olmak Mümkün!

Ancak göz ardı edilen birçok yöntem, doğal yollarla hamile kalma şansını artırırken çiftleri uzun bir tedavi sürecinden de muaf tutuyor. Bu kapsamda, doğru teşhis ve doğru tedavinin önemine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, pek çok hastada yapılan başarılı cerrahi işlemler ve yaşam tarzlarında yapılan değişiklikler sayesinde tüp bebek tedavisine gerek kalmadan sağlıklı gebelikler elde edilebildiğinin altını çizdi.

Kadınların yumurtlama döneminden adet döngüsüne, erkeklerin sperm kalitesinden sperm sayısına kadar birçok faktör, doğal yolla hamile kalma üzerinde belirleyici bir rol üstleniyor. Özellikle de tüp bebek tedavisine gerek kalmadan hamile kalmak isteyen çiftlerin mutlaka uygulaması gereken bazı yöntemler, gebelik şansını büyük oranda artırıyor.

Uzman bir hekim eşliğinde yönetilmesi gereken bu süreçte doğal yolları deneyen ama hamile kalamayan anne adaylarına uygulanan bazı cerrahi girişimlere dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, tüp bebek planlanan ancak tedavi öncesi laparoskopi veya histeroskopi uygulanan hastaların da çok rahat hamile kalabileceğini belirtti.

Laparoskopi hamilelik şansını yüzde 50 artırıyor

Modern tıbbın sunduğu en efektif girişimlerden biri olan laporoskopinin kadın hastalıkları ve doğum alanında sıklıkla başvurulan bir cerrahi yöntem olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, “Bazı hastalıklar, doğal yolla hamile kalmanın önünde ciddi engeller oluşturur ancak hastalık doğru teşhis edilip doğru tedavi edildiğinde ise bu engeller ortadan kalkar.

Özellikle de miyom, endometriozis, polip, yumurtalık kisti gibi bir dizi kısırlık sebepleri konusunda oldukça başarılı sonuçlar sunan laparoskopi, hamileliğe engel olan sorunlara müdahale edilmesini sağlıyor. Laparoskopi operasyonu sonrasında kişinin yaşı, durumu, hastalığın seyri ve sonucuna göre anne adayının hamile kalma şansı yüzde 50 artış gösteriyor” dedi.

Histereskopi sonrası 30 gün içinde hamile kalınabilir

Birçok hastalığın teşhisi ve tedavisi için uygulanan histereskopi işlemi hakkında önemli bilgilere değinen Prof. Dr. Yücel Karaman, “Bu yöntem, vajinadan rahim bölgesine ulaşılarak rahim içi alanların ve yumurtalıklardan uterusa kadar uzanan fallop tüplerinin, rahme açılan bölgenin görüntülenmesini sağlayan cerrahi bir uygulamadır.

Daha çok embriyonun rahim içine tutulmasını engelleyen durumların nötralize edilmesinde kullanılan bu işlem, kısırlık ya da düşüğe yol açan anomalileri ortadan kaldırır. Genellikle işlem sonrası bir haftalık cinsel perhiz önerilir ve dokuların iyileşmesi hedeflenir. Ardından doğal yollarla 30 gün içinde hamile kalınabilir” diye belirtti.