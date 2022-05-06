Saudia İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor!

İSTANBUL (İGFA) - Suudi Arabistan Havayolları iki yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarını başlatıyor
İki yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş, 7 Mayıs Cumartesi Cidde ve başkent Riyad'dan İstanbul'a gerçekleşecek. Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini gerçekleştirecek.
Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Riyad uçuşlarının ise Salı, Perşembe ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenleneceği kaydedildi.
Hatırlanacağı gibi COVID-19 tedbirleri kapsamında iki yıl önce askıya alınan uluslararası uçuşlar, Saudia tarafından kademeli olarak yeniden başlamıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.