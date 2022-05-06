06 May 2022 - 17:31- Gündem

Saudia İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor!

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Suudi Arabistan Havayolları Saudia, COVID-19 önlemleri kapsamında Mart 2020'de durdurduğu İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor.
Saudia İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Suudi Arabistan Havayolları iki yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarını başlatıyor

İki yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş, 7 Mayıs Cumartesi Cidde ve başkent Riyad'dan İstanbul'a gerçekleşecek. Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini gerçekleştirecek.

Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Riyad uçuşlarının ise Salı, Perşembe ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenleneceği kaydedildi.

Hatırlanacağı gibi COVID-19 tedbirleri kapsamında iki yıl önce askıya alınan uluslararası uçuşlar, Saudia tarafından kademeli olarak yeniden başlamıştı.

06 May 2022 - 17:31 - Gündem

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