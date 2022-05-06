Edirne'de Dev Kakava Ateşi Yeniden Yandı...

Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, dev Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı konuşmada, “1400 yıldır yakılan bu ateş, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti’nin meşalesi gibi sonsuza kadar sürecek” dedi.

EDİRNE İGFA-

Edirne Belediyesi’nin organize ettiği Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında protokol Kanuni Köprüsü’nde davullarla karşılandı. Protokol daha sonra Edirne Belediye Bandosu eşliğinde tören alanına kadar yürüdü. Saygı Duruş ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kakava Şenlikleri açılış konuşmalarıyla devam etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nin açılışı nedeniyle yaptığı konuşmada, bahara, barışa, bolluğa ve berekete merhaba demek ve tüm insanlığın huzuruna bir selam durmak için için 1400 yıllık geleneksel Kakava ateşini yakacaklarını söyledi.

Türkiye’de Kakava Ateşi’nin sadece Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapmış, yiğitlerin diyarı, pehlivanların başkenti Edirne Sarayiçi’nde yandığını vurgulayan Gürkan, “Edirne Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza, 30 Mart 1432’de Edirne’de doğmuş, Edirne’li Fatih Sultan Mehmet’in ilkeleriyle, anlayışıyla hizmet ediyoruz.

Biz bu hizmeti verirken hiç kimseye ırkın ne, dinin ne, namazını kıldın mı, oruç tutuyor musun diye sormuyoruz. Bu şehre hizmet ederken insanlarını memleketlerine, etnik kökenlerine, inançlarına, cinsiyetlerine bakmıyoruz. Biz herkese aç mısın, tok musun, bir derdin var mı diye bakıyoruz. Çünkü yaradılanı seviyoruz, Yaradan’dan ötürü. Edirne’miz bütün insanların, bütün inançların bir arada yaşadığı, harman olduğu bir şehir. Ve biz bundan onur ve gurur duyuyoruz.” dedi.

Pandemi nedeniyle Kakava ve Hıdırellez Şenliği’nin 2 yıl yapılamadığını, kendisiyle birlikte Edirne Valisi ve Çeribaşı ile Kakava Ateşi’nin sembolik olarak yaktıklarını hatırlatan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bunun da içlerinde bir ukde olarak kaldığını söyledi.

Kakava Ateşi’nin sonsuza kadar yanmaya devam edeceğini vurgulayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Edirne’de yaşayan Roman kardeşlerimle beraber 1400 yıldır yakılan bu ateşi bugün hep birlikte sizinle bir kez daha yakacağız. Gelecek yıl bir daha, gelecek yıl bir daha ve sonsuza kadar, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti’nin meşalesi gibi sonsuza kadar sürecek bu ateş” şeklinde konuştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp’de konuşmasında, Kakava’nın 2017 yılından bu yana Unesco’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olduğunu ve bugün tüm izleyicilerin bu kültürel mirasa sahip çıktığını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın açılış konuşmalarının ardından 2 yıldır pandemi nedeniyle sembolik olarak yakılan Kakava Ateşi, bu yıl binlerce kişinin katılımıyla yandı.

Edirne Belediye Bandosu’nun konserinin ardından Edirne Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin Roman Dans Gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Göksel Zurna ve Ekibinin Show gösterisi büyük alkış aldı. Vatandaşlar gönüllerince dans etti.

Kakava Şenlikleri kapsamında Edirne Belediyesi tarafından şenliklere katılanlara pilav ikramı yapıldı. Kutlamalar, gece düzenlenecek olan konserler ve sabaha karşı Tunca Nehri'nde Romanların yüzlerini yıkaması ve nehre dileklerini bırakmasıyla devam edecek.