06 May 2022 - 23:39- Belediyeler

Pursaklar’da Çocuklar Meyveyi Dalından Yiyecek!

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Her yeni gün ilçeye yeni ağaçlar kazandıran Pursaklar Belediyesi, Ankara iklimine uygun meyve ağaçlarını toprakla buluşturmak için kolları sıvadı.
Pursaklar’da Çocuklar Meyveyi Dalından Yiyecek! mask
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Kişi başına düşen yeşil alan sayısını her geçen gün artıran Pursaklar Belediyesi, bir yandan ilçeye nefes olacak ağaç fidanları dikmeye devam ederken bir yandan da Ankara’ya özgü meyve ağaçlarının dikimine başladı. 

Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Endemik Vadi ata bahçesinde; 10 adet ayva ağacı, 10 adet elma ağacı, 10 adet armut ağacı, 3 adet karadut ağacını toprakla buluşturdu. 

‘‘Çocuklarımız dalından meyve kopararak yiyebilmenin tadına varacak’’

Yerli ve milli tarımı teşvik etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Daha yeşil Pursaklar için farklı türlerde ağaç fidanları, almaya ve dikmeye devam ediyoruz. Ankara iklimine uygun, meyve ağaçları önceliğimiz.

Çocuklarımız dalından meyve kopararak yiyebilmenin tadına varacak. Amacımız yarınlarımızı inşa edecek olan çocuklarımıza daha yeşil bir Pursaklar bırakmak. Bu anlamda yeni yeşil alanları ilçemize kazandırmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

06 May 2022 - 23:39 - Belediyeler

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