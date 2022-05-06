06 May 2022 - 17:29- Belediyeler

Çankaya Belediyesi Engelliler Haftası Etkinlikleri!

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Çankaya Belediyesi, engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla, “10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nda pek çok etkinliği Ankaralılarla buluşturuyor.  
Çankaya Belediyesi Engelliler Haftası Etkinlikleri! mask
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Çankaya Belediyesi, engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi etkinliği Ankaralılarla buluşturuyor. 2021 yılı ekim ayında hizmete açılan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi de etkinliklere ev sahipliği yapacak.   

Engelliler Haftası kapsamındaki ilk etkinlik, 10 Mayıs’ta “Farklı Renkler Farklı Sesler Korosu” konseri olacak. Engelli vatandaşlardan oluşan koronun konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 19.30’da gerçekleşecek. 

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde yer alan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ise etkinlikler, 11 Mayıs saat 12.00’de başlayacak. “Küçük Kara Balık” oyunu, “Terazi Lastik Jimnastik” gösterisi, “Yaramaz Kedi” rondu,  “Çılgın Ritimler” solu bateri performansı, “ÇAVEYM” halk dansları ile Anneler Günü’ne özel etkinlikler yapılacak.   

UÇURTMA ŞENLİĞİ AHLATLIBEL’DE 

Çankaya Belediyesinin Engelliler Haftası kapsamında yapılacak renkli etkinliklerden biri de Uçurtmaların Dansı Şenliği olacak. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda yapılacak Şenlik, 12 Mayıs Perşembe saat 13.00 itibarıyla başlayacak. 13 Mayıs’ta ise Çankaya Belediyesinin görme engelli bireyler için hizmet verdiği Sesli Kütüphane’ de kitap okuyan okuyucular için sertifika töreni düzenlenecek. Törende ayrıca müzik dinletisi ve karma sergi gerçekleşecek.    

Çankaya Belediyesinin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için ücretsiz olarak düzenlediği etkinliklere dileyen vatandaşlar katılabilecek.

06 May 2022 - 17:29 - Belediyeler

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