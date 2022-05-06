PFDK, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor Kararını Açıkladı!

PFDK, Trabzonspor'a 4 farklı maddeden toplam 600 bin TL, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ise saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi.

İSTANBUL (İGFA) - TFF'den yapılan açıklama, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında bordo-mavililere taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 368, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle 50, talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle 32, kulüp başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj vermesinden dolayı 150 bin olmak üzere toplamda 600 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Yukatel Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 32 bin lira para cezası kesen kurulun, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserisporlu bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke ettiği aktarıldı.

Kurulun aldığı kararlarda şu ifadelere yer verildi:

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 29.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 30.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, Kurulumuza yapılan sevk ve sevke konu müsabaka görevlileri raporları doğrultusunda taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 368.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DERGİLİK DOĞU ALT TRİBÜNÜ H, I, J, K, L, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜNÜ H, I, J, K, L ve VESTEL GÜNEY ALT I, J, K, L bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, kulüp başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MANİSA FK'nın, 01.05.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BURSASPOR Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü idarecisi ENES CAN DEMİR'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.