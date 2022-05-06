Serkan Çağrı ve Yonca Lodi Konserine Binlerce Kişi Katıldı!

EDİRNE İGFA- Saat 21.00 sıralarında köy garajında gerçekleştirilen konsere; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, kurum amirleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Konserde konuşan Helvacıoğlu, hıdırellez ve şenliğin kutlu olmasını dileyerek, “Pandemide evlere kapandınız, bir araya gelemediniz, sokağa çıkamadınız. Bu herkes için zordur ama Keşanlılar için daha bir zordur. Çünkü Keşanlının ruhu neşelidir, canlıdır, yüreği coşkuludur, heyecanlıdır.

Şarkıyı severiz, neşelidir yüreğimiz, bizi bilen bilir, biz hiç kimseye benzemeyiz. Onun için biliyorum ki, etkinlikleri çok özlediniz. Şarkılar söylemeyi, dans etmeyi, paylaşmayı sabırsızlıkla beklediniz. Şimdi vakti geldi. 3 gün boyunca eğlenmeye hazır mısınız? Bu akşam Serkan Çağrıyla, Yonca Lodi’yle, yarın Suzan Kardeş’le coşmaya var mısınız?

Konserlerle, ikramlarla, şenliklerle, gösterilerle bayrama kaldığımız yerden devam etmeye var mısınız? Güzel Keşanlılar, Önce 23 Nisan Bayramı’mızı kutladık.

Ardından Ramazan Bayramı’mızda kucaklaştık. Bugünde Hıdırellez ve Dallık Şenliğinde coşmaya hazır mısın Keşan? Bu meydandan şunu haykırıyorum: Keşanlılara Trakya’nın en büyük Hıdırellez şenliği yakışır. Keşan’a Türkiye’ye örnek bir şölen yakışır.

Türkiye’nin en coşkulu şenlikleri Keşan’a ve Keşanlılara yakışır. Neden biliyor musunuz? Bugün Edirne Valimiz, kortejimizden sonra yaptığı konuşmada bir şey söyledi. Çok doğru bir şey söyledi. Dedi ki; ‘Keşan Edirne’nin gururudur. Keşanlılar Edirnelilerin gururudur.’” dedi.

Şenliğe tüm bölgeden katılım olduğunun altını çizen Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün aramızda şenliklerimizi duyup uzaklardan gelenlerde var. Keşanlılar misafirperverdir. Onlar da ‘En büyük, en güzel, en coşkulu en dolu dolu Hıdırellez Keşan’daymış’ diye duyup gelmişler.

Aramızda, Otobüslerle Bulgaristan’dan gelen misafirlerimiz var. Bulgar konuklarımız, aramıza hoş geldiniz, tur şirketleriyle Yunanistan’dan gelenler var. Yunan komşularımız, şenliklerimize hoş geldiniz. Türkiye’nin dört bir tarafından organizasyon şirketiyle gelenler var. Keşan’a hoş geldiniz, iyi ki geldiniz, doğru yerdesiniz, iyi ki varsınız.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından Keşanlılar şu anda canlı yayında bizi izliyor. Onların da kalbi burada atıyor. Biliyorum ki hepsi ‘Keşke bizde Keşan’da olsaydık’ diyor. Onlara da buradan bütün Keşanlıların sevgilerini, saygılarını sunuyoruz. Onların da Hıdırellez’i kutlu olsun.”

Keşan Belediyesi olarak ilkleri, enleri yapmakla gurur duyduklarını ifade eden Helvacıoğlu, “3 gün, 3 gece sürecek bu program Keşan tarihinde bir ilktir. Bu çapta bir organizasyon, bu büyüklükte bir Hıdırellez şöleni Keşan’ın mazisinde yoktur. Hep söylüyorum. Yine haykırıyorum.

Keşan marka olacak, Keşan; Trakya’nın örneği ve önderi olacak. Sana dur, durak yok Keşan. Sana her şeyin en güzeli, en büyüğü, en iyisi, en yücesi yakışır Keşan. Bütün hizmetlerle gurur duy Keşan. Bu en büyük şölende doya doya eğlen Keşan, yolun açık olsun Keşan. Keşan Belediyesi olarak, Keşan’ı, çiçeğe duran dallar gibi güzelleştiriyoruz.



İstihdamla, üretimle, gece ve gündüz demeden Bahar gibi Keşan’ı bereketlendiriyoruz. Bakın coşkulu bir parça yaptık. Orada dediğimiz gibi; güzelliği sakinliği cennet bahçesi dedik ya beya güzelliktir Keşan ilçesi Bugünde, Baharın müjdecisi Hıdırellez’i, müjdelerle, sürprizlerle, etkinliklerle kutlamaya başladık.

Bu şenliklerimize baharın sıcaklığını kattık. Bu meydanımızda Hızır ve İlyas’ın buluşması gibi buluştuk. Birazdan Serkan Çağrı’yı dinleyeceksiniz. Bu büyük buluşma da ayaklarınızı yerden kesecek, bugün günlerce konuşulacak.” şeklinde konuştu.

Keşan’da bayramın kaldığı yerden devam ettiğini dile getiren Mustafa Helvacıoğlu, “Ben Kültür ve Turizm Bakanlığımıza katkıları için teşekkür ediyorum. Edirne Valiliğimize ve Keşan Kaymakamlığımıza, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve STK’larımıza şükranlarımı sunuyorum.

Belediyemiz Kültür Müdürlüğüne, belediye personelimize teşekkür ediyorum. Bugünü renklendiren sanatçılarımıza, gösteri ekiplerimize, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü birliğimizi, beraberliğimizi, coşkumuzu, sevincimizi dosta düşmana gösteren, birlikte aynı şarkıları söyleyip, hep beraber yan yana dans eden siz Keşanlılara yapıyorum.

Teşekkür ediyorum Keşan. Sözlerimi bitirirken dilerim ki Hıdırellez, Keşan’ımızda ve ülkemizde birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştirsin. Hıdırellez hepinize mutluluk getirsin, sağlık ve refah getirsin. Hıdırellez bolluğumuza, bereketimize vesile olsun. İçindeki yaşamak ve sevmek duygusu tükenmesin, umudun tükenmesin Keşan. Dilekleriniz kabul olsun Keşan. En kötü günün böyle olsun Keşan. Teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

Mustafa Helvacıoğlu’nun konuşmasının ardından, Serkan Çağrı ve Yonca Lodi, seslendirdikleri şarkılar ile vatandaşlara keyif dolu dakikalar yaşattı. Konserde Serkan Çağrı ve Yonca Lodi’ye ileri dönüşümden yapılan mikrofon ve klarnet hediye edildi.