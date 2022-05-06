Süper Loto'da 72 Milyon İstanbul Bakırköy'e isabet etti

İSTANBUL (İGFA) - 5 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi 72 milyon 455 bin 413 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 2, 8, 16, 26, 46, 57 sayılarına isabet etti.

Sisal Şans tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Bakırköy’e isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz! Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz olabilirsiniz. Süper Loto oynamaya, bizimle olmaya devam edin” ifadelerine yer verildi.