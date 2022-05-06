06 May 2022 - 13:47- Yaşam G: 06 May 2022 - 13:48

Süper Loto'da 72 Milyon İstanbul Bakırköy'e isabet etti

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Süper Loto 1 kişiye, 72 milyon 455 bin 413 TL ikramiye kazandırdı.
Süper Loto'da 72 Milyon İstanbul Bakırköy'e isabet etti mask
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İSTANBUL (İGFA) - 5 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi 72 milyon 455 bin 413 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 2, 8, 16, 26, 46, 57 sayılarına isabet etti.

Sisal Şans tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Bakırköy’e isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz! Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz olabilirsiniz. Süper Loto oynamaya, bizimle olmaya devam edin” ifadelerine yer verildi.

06 May 2022 - 13:47 - Yaşam

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