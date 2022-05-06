Bayramda 3 milyon kişi havayolunu tercih etti

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinde hava yolunda da yoğunluk yaşandığını kaydetti.

29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda 11 bin 648, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplamda 22 bin 600 uçağın iniş-kalkış yaptığına dikkati çekti.

İç hatlarda 1 milyon 430 bin, dış hatlarda 1 milyon 540 bin yolcunun seyahat ettiğini bildiren Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı tatili döneminde toplamda 2 milyon 970 bin yolcunun hava yolunu tercih ettiğini duyurdu.

İSTANBUL HAVALİMANINDA 1 MİLYON 65 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ

Aynı dönemde İstanbul Havalimanında iç hatlarda 2 bin 145, dış hatlarda 5 bin 57 olmak üzere toplamda 7 bin 202 uçağın iniş-kalkış yaptığını vurgulayan Karaismailoğlu, toplam yolcu sayısının ise 1 milyon 65 bin olduğuna dikkati çekti. Karaismailoğlu, Yolcu trafiği, iç hatlarda 299 bin 951, dış hatlarda 764 bin 853 oldu. COVID-19 salgınının başlamasından bu yana İstanbul Havalimanında 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bin 301 uçuş ve ağırlanan 195 bin 640 yolcu ile son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşıldı dedi.

ANTALYA HAVALİMANI 474 BİN 752 YOLCU AĞIRLADI

Tatil döneminde turizm merkezlerindeki havalimanlarında da hareketlilik yaşandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 163 bin 56, Antalya Havalimanı 474 bin 752, Muğla Dalaman Havalimanı 77 bin 481, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 62 bin 92 yolcu ağırladı ifadelerini kullandı. Trabzon Havalimanında 58 bin 331, Gaziantep Havalimanında 38 bin 900, Van Ferit Melen Havalimanında 25 bin 577, Diyarbakır Havalimanında 31 bin 898 yolcu seyahat etti ifadelerini kullandı.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 14 MAYIS'TA AÇILIYOR

Ramazan Bayramı'nın 2^'nci gününde Rize-Artvin Havalimanında incelemelerde bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanının 14 Mayısta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını belirtti. Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanının ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olacağının altını çizdi.