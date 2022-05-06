Bayramda 3 milyon kişi havayolunu tercih etti

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinde hava yolunda da yoğunluk yaşandığını kaydetti.
29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda 11 bin 648, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplamda 22 bin 600 uçağın iniş-kalkış yaptığına dikkati çekti.
İç hatlarda 1 milyon 430 bin, dış hatlarda 1 milyon 540 bin yolcunun seyahat ettiğini bildiren Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı tatili döneminde toplamda 2 milyon 970 bin yolcunun hava yolunu tercih ettiğini duyurdu.
İSTANBUL HAVALİMANINDA 1 MİLYON 65 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ
Aynı dönemde İstanbul Havalimanında iç hatlarda 2 bin 145, dış hatlarda 5 bin 57 olmak üzere toplamda 7 bin 202 uçağın iniş-kalkış yaptığını vurgulayan Karaismailoğlu, toplam yolcu sayısının ise 1 milyon 65 bin olduğuna dikkati çekti. Karaismailoğlu, Yolcu trafiği, iç hatlarda 299 bin 951, dış hatlarda 764 bin 853 oldu. COVID-19 salgınının başlamasından bu yana İstanbul Havalimanında 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bin 301 uçuş ve ağırlanan 195 bin 640 yolcu ile son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşıldı dedi.
ANTALYA HAVALİMANI 474 BİN 752 YOLCU AĞIRLADI
Tatil döneminde turizm merkezlerindeki havalimanlarında da hareketlilik yaşandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 163 bin 56, Antalya Havalimanı 474 bin 752, Muğla Dalaman Havalimanı 77 bin 481, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 62 bin 92 yolcu ağırladı ifadelerini kullandı. Trabzon Havalimanında 58 bin 331, Gaziantep Havalimanında 38 bin 900, Van Ferit Melen Havalimanında 25 bin 577, Diyarbakır Havalimanında 31 bin 898 yolcu seyahat etti ifadelerini kullandı.
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 14 MAYIS'TA AÇILIYOR
Ramazan Bayramı'nın 2^'nci gününde Rize-Artvin Havalimanında incelemelerde bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanının 14 Mayısta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını belirtti. Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanının ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olacağının altını çizdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.