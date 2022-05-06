Son Dakika! İstanbul Tuzla Tersanede Patlama! 4 İşçi Gazdan Zehirlendi!

İstanbul'da Tuzla'da bir tersanede karbondioksit gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Tuzla'da tersanede çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine yönelik İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçinin 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevkinin sağlandığı belirtilerek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.