06 May 2022 - 13:52- Gündem G: 06 May 2022 - 13:53

Son Dakika! İstanbul Tuzla Tersanede Patlama! 4 İşçi Gazdan Zehirlendi!

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İSTANBUL (İGFA) - Alınan bilgiye göre, İstanbul Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir tersanede bakım için bulunan Liberya bandırallı "Gulf Petrolyum 4" adlı gemide henüz belirlenemeyen karbondioksit sızıntısı meydana geldi.
Son Dakika! İstanbul Tuzla Tersanede Patlama! 4 İşçi Gazdan Zehirlendi! mask
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İstanbul'da Tuzla'da bir tersanede karbondioksit gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Tuzla'da tersanede çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine yönelik İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçinin 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevkinin sağlandığı belirtilerek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

06 May 2022 - 13:52 - Gündem

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