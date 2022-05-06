Son Dakika! İstanbul Tuzla Tersanede Patlama! 4 İşçi Gazdan Zehirlendi!

İstanbul'da Tuzla'da bir tersanede karbondioksit gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Tuzla'da tersanede çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine yönelik İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçinin 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevkinin sağlandığı belirtilerek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.