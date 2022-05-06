06 May 2022 - 17:32- Gündem

Ameliyat Öncesi PCR Testi Zorunluluğu Kaldırıldı!

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ANKARA (İGFA) - Sağlık kurumlarında hastalara yatış öncesi ya da yatış sırasında ya da günübirlik işlem ve operasyonlar öncesinde tarama amaçlı PCR testi uygulaması kaldırıldı.
Ameliyat Öncesi PCR Testi Zorunluluğu Kaldırıldı! mask
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26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alınan ve Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan karara göre, ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı koronavirüs testi zorunluluğunu kaldırdı.

Bakanlığın hazırladığı resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı kaydedildi.

06 May 2022 - 17:32 - Gündem

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