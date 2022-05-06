Ameliyat Öncesi PCR Testi Zorunluluğu Kaldırıldı!

26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alınan ve Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan karara göre, ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı koronavirüs testi zorunluluğunu kaldırdı.

Bakanlığın hazırladığı resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı kaydedildi.