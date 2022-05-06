06 May 2022 - 18:33- Sağlık G: 06 May 2022 - 18:34

Diş Sağlığınız Nasıl? Düzenli Egzersiz Yaparak Diş Sağlığınıza Fayda Sağlayabilisiniz! İşte Egzersizin Diş Sağlığına 4 Etkisi!

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Sağlıklı beslenme ve iyi ağız hijyeni, dişlerin güzel görünmesini sağlamak için çok önemlidir. Düzenli egzersiz yapan insanlar genellikle daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahiptir, ancak çoğu egzersizin ağız sağlığını etkileyebileceğinin farkında değildir.
Diş Sağlığınız Nasıl? Düzenli Egzersiz Yaparak Diş Sağlığınıza Fayda Sağlayabilisiniz! İşte Egzersizin Diş Sağlığına 4 Etkisi! mask
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Diş Hekimi Pertev Kökdemir, egzersizin dişler sağlığı üzerine etkilerine bilgiler paylaştı.

1. Egzersiz, kan dolaşımınızı iyileştirmeye yardımcı olur. Kalp atış hızınız arttıkça, vücudunuzdan oksijen açısından zengin kan akışı da artar. Bu artan kan akışı daha fazla tükürük oluşuma sebep olabilir. Bu da dişlere ve diş etlerine yapışan bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Dişler tüm organlar besinleri kan dolaşımından alırlar.

Egzersiz kalbinizi hızlandırır, bu da diş etleriniz de dahil olmak üzere hücrelerinize oksijen ve besin akışını artırır. Bu hücreler beslendiğinde, enfeksiyona daha iyi direnebilirler. Bu da dişlerinize iyi gelir. Uygun dolaşım ile egzersiz, bağışıklığın artmasına ve inflamasyonun azalmasına yol açar.

2. Egzersizin ağız sağlığını iyileştirmenin bir başka etkisi de dişlerin duruşunu şekillendirmektir. Araştırmalar, güzel bir gülümsemenin en önemli bileşenlerinden birinin dişlerinizin doğal kıvrımları ve açıları olduğunu gösteriyor. Egzersiz, daha kendinden emin bir görünüm için kasları artırmaya yardımcı olur. Yanak ve çene kaslarını güçlendirerek, dişlerin doğru şeklini koruyarak uygun bir ısırmaya yardımcı olur.

3. Egzersiz ayrıca obeziteyi yöneterek dişlerinizin güzel görünmesini sağlar. Egzersiz kilonuzu yönetmenize yardımcı olur. Düzenli egzersiz, sizi aşırı yemek yeme veya ağız hijyeninizi ihmal etme gibi kötü alışkanlıklara yatkın hale getiren stres ve kaygıyı azaltır. Obezite, birçok diş eti enfeksiyonu da dahil olmak üzere hastalıklarla ilişkili bir durumdur. Egzersiz, kilonuzu yönetmenize ve periodontal hastalık riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, kilo aldığınızda yanak kısmında biriken yağlardan dolayı gülümseme formunuz değişecek ve dişleriniz daha az görülecektir.

4. Egzersiz yaptığınızda, genel ruh halinizi iyileştirirsiniz, bu da diş sağlığınızı iyileştirmede önemli bir rol oynar. Egzersiz, bizi mutlu ve daha rahat hissettiren nörotransmitterlerin salınımını tetikler. Ayrıca rahatlatıcı endorfinler, kaygılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Koşmak, bisiklete binmek ve yüzmek gibi yorucu egzersizler de vücudunuzun oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan güçlü antioksidanları serbest bırakmasına neden olabilir ve bu da ağız kokusu ve diş eti hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.

Egzersiz genel sağlığı iyileştirebilir, ancak sağlıklı görünen bir gülümsemeyi korumaktan doğrudan sorumlu değildir. Bununla birlikte, egzersizin diş hijyenini iyileştiren birçok sağlık ve yaşam tarzı faydası sağladığı da bir gerçektir. Ağzınızın mümkün olduğunca sağlıklı kalmasını sağlamak için egzersizler ve iyi ağız hijyeni alışkanlıklarıyla birleştirilmeli ve düzenli olarak yapılmalıdır. Ve altı ayda bir düzenli diş hekimi kontrolleri ihmal edilmemelidir.

06 May 2022 - 18:33 - Sağlık

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