07 May 2022 - 09:58- Belediyeler G: 07 May 2022 - 09:59

Başkan Murat Köse Çocukları Makamında Ağırladı...

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocukları ve gençleri dinlemeye, fikirlerini almaya özen gösteriyor. Ekin Mahallesi’nden bir grup öğrenci, öğretmenleri ve Mahalle muhtarı eşliğinde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi ziyaret etti.
Başkan Murat Köse Çocukları Makamında Ağırladı... mask
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Çocuklar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile mini bir görüşme gerçekleştirdi. Eğitim ve meslek seçimi üzerine konuşulan görüşmede çocuklar, Başkan Murat Köse’ye istedikleri meslekleri anlattı, fikirlerini paylaştı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sizlerle hasbihal etmek, görüşlerinizi dinlemek bizim için önemli. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler geleceğin doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, bilim adamları, sanatçıları, sporcularısınız. O yüzden sizlerin görüşlerini almayı önemsiyoruz. Mamak Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın, gençlerimizin yanındayız. Sizler için ne yapsak az” dedi.

07 May 2022 - 09:58 - Belediyeler

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