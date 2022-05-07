Başkan Murat Köse Çocukları Makamında Ağırladı...

Çocuklar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile mini bir görüşme gerçekleştirdi. Eğitim ve meslek seçimi üzerine konuşulan görüşmede çocuklar, Başkan Murat Köse’ye istedikleri meslekleri anlattı, fikirlerini paylaştı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sizlerle hasbihal etmek, görüşlerinizi dinlemek bizim için önemli. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler geleceğin doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, bilim adamları, sanatçıları, sporcularısınız. O yüzden sizlerin görüşlerini almayı önemsiyoruz. Mamak Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın, gençlerimizin yanındayız. Sizler için ne yapsak az” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.