ABD'de Türk Kahvesi Tanıtımı!

İSTANBUL (İGFA) - ABD Dünyanın ilk kahve pişirme tekniği olan Türk kahvesinin tanıtımı için Turkish Coffee Lady Vakfı tarafından hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli dünya turnesi kapsamında ‘Türk Mutfağı Haftası’nda Los Angeles ve San Diego’da gerçekleşecek kapsamlı etkinliklerle tanıtılacak.

Öncü bir gastro diplomasi çalışması olan belgesel, 500 yıllık kültürel mirasımız Türk kahvesini sanatla bağdaştırarak ünlü mikro sanatçısı Hasan Kale’nin kahve ile icra edeceği kültürel sunumlarla yurtdışında Türk kahvesinin gastronomik değerinin ve tarihsel öneminin bilinirliğinin arttırılmasını hedefliyor.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve Akrabalıklar Topluluğu işbirliğinde ve ana sponsor Arzum Okka’nın destekleriyle hazırlanan belgeselin, diğer sponsorları arasında Türk Hava Yolları, Kütahya Porselen ve önde gelen yerel Türk Amerikan dernekleri bulunuyor.

20 Mayıs tarihinde Los Angeles Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek lansman etkinliğinde gastronomi sektörünün önde gelen isimleri, Türk Amerikan toplum liderleri, basın mensupları ve sanat kültür dünyasından seçkin konuklar ağırlanacak. 22 Mayıs tarihinde ATASC organizasyonunda Long Beach’teki Türk Festivali’nde de gösterimi gerçekleşecek belgesel ve sanat etkinlikleri, 24-25 Mayıs tarihleri arasında House of Turkey işbirliğinde San Diego’da Amerikalı kahveseverler ile buluşacak.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen kurumlarını biraraya getiren bu önemli dayanışma projesiyle İstanbul’dan 500 yıl önce yayılan kahve kültürünün dünyayı nasıl değiştirdiğini ve Anadolu’da yüzyıllardır yaşayan farklı kahve kültürlerinin birbirinden ilginç hikayelerinin yabancı toplumlara aktarılması amaçlanıyor.

Kültürel markalaşmada gastro diplomasisinin önemine dikkat çeken özel yapımın çekimleri, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Ege, Kapadokya, Safranbolu, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirildi. Türk kahvesinin uluslararası tanıtımı için hazırlanan yapımda, 500 yıldır yaşayan kültürünü, geleneklerini ve çeşitliliğini aktarmak için Mardin'de dibek, Şanlıurfa'da mırra, Gaziantep'te menengiç, Karabük'te safranlı, Nevşehir'de közde, Ankara'da kumda, İzmir'de damla sakızlı ve İstanbul'da geleneksel Türk kahvesi üzerine özel çekimler yer alıyor.

Cinec Film, Brokoli Yapım ve Karen Yapım iş birliğinde hazırlanan belgeselin yapımcılığını Selen Almaç Deniz üstlendi, yönetmen koltuğunda Cihat Bilen ve Mehmet İsmail Çeçen yer aldı.

TÜRKLERİN DÜNYAYA MİRASI: KAHVE VE KAHVEHANE KÜLTÜRÜ

2012 yılından beri gönüllü bir ekiple beraber dünyayı ‘Gezici Türk Kahvesi Evi’ ile gezen ve Turkish Coffee Lady Vakfı’nın kurucu başkanı olan Gizem Şalcıgil White “Türk kahvesi dünyada eşi benzeri olmayan çok önemli bir kültürel mirasımız. Ancak, Amerika’da günde 400 milyon bardak kahve tüketildiği halde, tarihteki ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin kültürel değeri toplum tarafından yeterince bilinmiyor. Tüm dünyaya kahve kültürünün yayılmasında büyük rol üstlenmiş olan 500 yıllık kahve kültürümüzü ve tarihsel önemini halktan halka iletişim aracılığıyla daha etkili şekilde anlatmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Vakfın girişimleri sonucunda, Vaşington Belediye Başkanı Muriel Bowser, 5 Aralık’ı ABD’nin başkentinde resmi olarak “Dünya Türk Kahvesi Günü” ilan etti.

Bugün dünyanın kalbine giden yolun kahveden geçtiğini ifade eden Başkan Gizem Şalcıgil White; "Amacımız, zengin kahve kültürümüzün dünyaya katmış olduğu değer konusunda farkındalık uyandırmak ve kahveyi yurt dışında Türkiye ile özdeşleştirebilmek. Kahve sohbetleriyle Türk kahvesinin tarihsel önemini ve eşsiz lezzetini sanatsal sunumlarla beraber yabancı toplumlarla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Vakıf danışma kurulu üyesi Feriha İştar ise, hazırlama, pişirme ve sunum yöntemleri ile kahveye kendine özgü bir kimlik kazandıran Türkler aracılığıyla kahve kültürünün İstanbul’dan Avrupa’ya, sonra dünyaya nasıl yayıldığını Amerikalı kahve severlere anlatacaklarının da altını çizdi. Belgesel çalışması ile Türkiye’nin kahve kültürünün zenginliklerini daha etkili şekilde tanıtmayı ve toplum olarak bu eşsiz değere daha çok sahip çıkılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Milli değerimiz Türk kahvesinin bilinirliğini ABD’de arttırmak amacıyla kurulan Turkish Coffee Lady Vakfı, ABD'nin farklı eyaletlerinde yapılacak kültürel tanıtım turlar kapsamında; New York, Washington DC, Los Angeles ve San Diego’dan sonra Boston, Florida ve San Francisco gibi önemli noktalarda mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin gösterileri eşliğinde Türk kahvesi sunumları ve Türk mutfağı tanıtımları yapacak.