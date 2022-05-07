07 May 2022 - 10:34- Belediyeler G: 07 May 2022 - 10:35

Akyurt Belediyesinde Bayramlaşma...

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Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Teşkilatı, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, idari amirler, STK temsilcileri, muhtarlar ve Akyurtluların bayramlaşma programı Ankara Evi’nde gerçekleşti.
Akyurt Belediyesinde Bayramlaşma... mask
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Saat 11.00’da başlayan bayramlaşmaya Akyurtlular yoğun ilgi gösterdi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kaymakam Metin Selçuk ile birlikte bayram ziyaretçilerini karşıladı, kalabalık ortamda sohbetlerle bayram heyecanı yaşandı.

Başkan Hilal Ayık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı “Her yıl coşku içinde, sevinç ve heyecanla karşıladığımız bayramlar, 2020 yılında ortaya çıkan Covid 19 pandemisi nedeniyle insanlarımızın birbirinden fiziki olarak uzak olduğu ortamlarda kutlandı. Ancak bu süreçte de gönlümüzden bayram coşkusu eksilmedi. Nihayet bu yıl bir arada, sohbet ve muhabbetle yeniden bayramımızı idrak ettik.

Rabbime hamdolsun bu güzel günleri bizlere gösterdi. İnşallah gelecekte buna benzer olumsuzluklar yaşanmadan, hep bir arada bayramlarımızı kutlayabiliriz. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan tüm ziyaretçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim nice bayramlara sağlık ve huzur içerisinde ulaşmayı nasip eylesin.”

07 May 2022 - 10:34 - Belediyeler

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