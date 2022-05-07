07 May 2022 - 17:53- Belediyeler

Mamak Yazarlık Atölyesi’nde Ders Zili Çaldı...

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Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Etkin Kütüphane kapsamında hayata geçirilen “Yazarlık Atölyesi”nde ilk ders zili çaldı.“Şair Anne” olarak tanınan Eğitimci Yazar Sultan Serdar Doksöz önce anneleri bilgilendirdi, sonra çocuklarla buluştu.
Mamak Yazarlık Atölyesi’nde Ders Zili Çaldı... mask
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Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde 8-13 yaş arası öğrenciler için açılan Yazarlık Atölyesi’nin ilk gününde Mamak belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de çocukları yalnız bırakmadı. 

Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Mamak Belediyesi olarak çocuk ve gençlerin eğitimini, öğretimini önemsiyoruz. Onların kişisel gelişimine katkı sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu. Yazarlık Atölyesinde öğrencilerin yeni ürünler ortaya koyabilen, üreten, ana dil sevgisi gelişmiş, hayal dünyasını iyi kullanabilen bireyler olarak topluma ve insanlığa katkı sağlaması, ayrıca çocuk yazarlar yetiştirmek hedefleniyor. 

2 ay sürecek "Yazarlık Atölyesi" eğitimi için çocuklar çok heyecanlıydı. Atölyede yerlerini alan minik yazar adayları “Şair Anne” olarak tanınan Eğitimci Yazar Sultan Serdar Doksöz’ün ilk dersini can kulağıyla dinledi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise Yazarlık Atölyesi’nde eğitim alacak öğrencilere başarılar diledi ve “Çocuklar bizim geleceğimiz. Kaleme, kitaba, yazıya ilgisi olan çocuklarımızın, geleceğin kalem dostlarının Yazarlık Atölyemizde ders almalarından mutluyuz” diye konuştu.

07 May 2022 - 17:53 - Belediyeler

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